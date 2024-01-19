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Киноафиша Сериалы Беспощадный

Беспощадный (2024 - …)

Gaddar 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал FOX Türkiye
Продолжительность сериала 43 часа 20 минут

О чем сериал

Действие происходит в турецком городе. В центре событий оказывается Даган, который прибывает домой после службы в армии. Однако вернуться к обычной жизни ему не удается. Его возлюбленная Айдан ушла, не произнеся ни слова. Брат Рюзгар угодил в большие неприятности. Под воздействием тяжелых перемен Даган тоже погружается в темные стороны собственной личности. Боевое прошлое, мужество и отчаяние делают его одним из самых опасных людей в городе. Прежде герой и сам не догадывался, на что он может решиться.

В ролях
В ролях
Чагатай Улусой
Чагатай Улусой
Эрдал Йильдиз
Эрдал Йильдиз
Онур Сайлак
Сюмейе Айдоган
Хакан Салынмыш
Лачин Джейлан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.2 IMDb
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Сезоны
Беспощадный - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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