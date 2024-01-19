Действие происходит в турецком городе. В центре событий оказывается Даган, который прибывает домой после службы в армии. Однако вернуться к обычной жизни ему не удается. Его возлюбленная Айдан ушла, не произнеся ни слова. Брат Рюзгар угодил в большие неприятности. Под воздействием тяжелых перемен Даган тоже погружается в темные стороны собственной личности. Боевое прошлое, мужество и отчаяние делают его одним из самых опасных людей в городе. Прежде герой и сам не догадывался, на что он может решиться.