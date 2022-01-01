Действие мультипликационного сериала «Киберслав» происходит в стольном граде Китеже. Там появился загадочный Источник, чьими силами наполняются таинственные механизмы и волшебные устройства. Местные жители вовсю используют подарок свыше. Богатырь Киберслав служит у князя, чья миссия – охранять Источника. Киберслав является лучшим в этих местах охотником за злыми силами, однако никто не слагает легенды о его славных подвигах. Пренебрежение, с которым относятся к богатырю, связано с тем, что он – полукровка.