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Киноафиша Сериалы Далекий город

Далекий город (2024 - …)

Uzak Şehir 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 30 минут
Телеканал Kanal D
Продолжительность сериала 70 часов 0 минут

О чем сериал

У красавицы Альи Альбора была счастливая жизнь в Канаде, но всё рухнуло из-за внезапной трагедии — гибели мужа Борана. Он хотел, чтобы его похоронили на родине, в старинном городе Мардине. Приехав сюда с пятилетним сыном, Алья понимает, что угодила в капкан. Она знакомится с влиятельным кланом Альбора и его главой Джиханом, братом Борана. Как оказалось, у консервативной родни свои планы на ребёнка Альи: мальчика не отпустят обратно в Канаду. Преступные тайны, борьба за власть и смертельная вражда с другим кланом, — чем больше Алья узнаёт о семье мужа, тем труднее ей найти выход из ловушки. Но она не собирается сдаваться.

В ролях
В ролях
Озан Акбаба
Мюфит Каяджан
Синем Унсал
Синем Унсал
Гонджа Джиласун
Сахра Шаш
Мутталип Мюздеджи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
7.1 IMDb
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Сезоны
Далекий город - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 28 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Ххххх Ххххх 10 мая 2025, 05:57
Лучший!!!
Киноафиша.инфо 31 мая 2025, 23:24
Очень интересно было прочесть ваш отзыв, спасибо большое ☺️ 
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