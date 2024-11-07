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Постер сериала Семья по правилам и без
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Киноафиша Сериалы Семья по правилам и без

Семья по правилам и без (2024 - …)

Semya po pravilam i bez 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Первый канал
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

Ирина и Олег Боевы вместе ещё с юности. Вдвоём они достигли огромного успеха, став владельцами фармацевтической корпорации. У них трое детей, и старшие тоже втянулись в семейный бизнес. Боевы доказали: совместная работа не помеха любви. Но помеха в другом. Амбиции и алчность, ложь и недоверие, ревность и чужие интриги разрушают их семью. Первой трещиной становится ЧП на заводе. Оказывается, Ира делает сомнительные шаги за спиной мужа. После этого скандала в игру вступает бойкая фотожурналистка и старый знакомый соперник. Но никто не уничтожит и не спасёт брак Боевых, кроме них самих. 

В ролях
В ролях
Алена Бабенко
Алена Бабенко
Игорь Верник
Игорь Верник
Анастасия Акатова
Анастасия Акатова
Валентина Теличкина
Валентина Теличкина
Виталий Коваленко
Виталий Коваленко
Денис Васильев
Денис Васильев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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7.3 IMDb
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Сезоны
Семья по правилам и без - Сезон 1 Сезон 1
2024, 12 эпизодов
 
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