Ирина и Олег Боевы вместе ещё с юности. Вдвоём они достигли огромного успеха, став владельцами фармацевтической корпорации. У них трое детей, и старшие тоже втянулись в семейный бизнес. Боевы доказали: совместная работа не помеха любви. Но помеха в другом. Амбиции и алчность, ложь и недоверие, ревность и чужие интриги разрушают их семью. Первой трещиной становится ЧП на заводе. Оказывается, Ира делает сомнительные шаги за спиной мужа. После этого скандала в игру вступает бойкая фотожурналистка и старый знакомый соперник. Но никто не уничтожит и не спасёт брак Боевых, кроме них самих.