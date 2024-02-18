В этом приключенческом телепроекте ведущий Егор Крид отправится на поиски знаменитостей, которые спрятались в заброшенных уголках Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса. В числе тех, кого предстоит отыскать Криду, окажутся футболист Артем Дзюба, певица Клава Кока, блогеры Дилара, Эльдар Джарахов и другие. Согласно правилам шоу, в каждом выпуске шесть персонажей ищут место для пряток внутри каждой локации. После заката ведущий отправляется их искать. У Крида есть на это всего час.