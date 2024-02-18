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Киноафиша Сериалы Прятки

Прятки (2024 - …)

Pryatki 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 45 минут
Телеканал СТС
Продолжительность телешоу 6 часов 45 минут

О чем телешоу

В этом приключенческом телепроекте ведущий Егор Крид отправится на поиски знаменитостей, которые спрятались в заброшенных уголках Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Кронштадта, Ногинска и Арзамаса. В числе тех, кого предстоит отыскать Криду, окажутся футболист Артем Дзюба, певица Клава Кока, блогеры Дилара, Эльдар Джарахов и другие. Согласно правилам шоу, в каждом выпуске шесть персонажей ищут место для пряток внутри каждой локации. После заката ведущий отправляется их искать. У Крида есть на это всего час.

В ролях
В ролях
Егор Крид
Егор Крид
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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7.6 IMDb
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Дата выхода новых серий 2-го сезона телешоу «Прятки»

Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
31 августа 2025
График выхода новых серий
Сезоны
Прятки - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
Сезон 2
2025, 1 эпизод
 
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