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Постер сериала Подземелье вкусностей
Постер сериала Подземелье вкусностей
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8
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2 постера
Киноафиша Сериалы Подземелье вкусностей

Подземелье вкусностей (2024 - …)

Dungeon meshi 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Crunchyroll
Продолжительность сериала 9 часов 36 минут

О чем сериал

Сериал «Подземелье вкусностей» – это японское аниме по мотивам одноименной манги Реко Куи. События разворачиваются в волшебном мире, где живут отважные искатели приключений. Лайос Торден и его сестра-колдунья Фалин ведут свой отряд в подземные катакомбы на поиски сокровищ. Но ребята натыкаются на дракона, который проглатывает Фалин. Остальные члены команды в ужасе сбегают. Уже на поверхности они решают вернуться и спасти девушку, ведь цикл пищеварения дракона длится целый месяц и она еще может быть жива.

Подземелье вкусностей - тизер
Подземелье вкусностей  тизер
В ролях
В ролях
Саяка Сэнбонги
Кэнтаро Кумагаи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Лучшее аниме про кулинарию и готовку еды Лучшее аниме про кулинарию и готовку еды

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
8 IMDb
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Сезоны
Подземелье вкусностей - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 24 эпизода
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
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