Сериал «Подземелье вкусностей» – это японское аниме по мотивам одноименной манги Реко Куи. События разворачиваются в волшебном мире, где живут отважные искатели приключений. Лайос Торден и его сестра-колдунья Фалин ведут свой отряд в подземные катакомбы на поиски сокровищ. Но ребята натыкаются на дракона, который проглатывает Фалин. Остальные члены команды в ужасе сбегают. Уже на поверхности они решают вернуться и спасти девушку, ведь цикл пищеварения дракона длится целый месяц и она еще может быть жива.