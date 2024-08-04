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Верная Пин
Верная Пин (2024 - …)
The Loyal PIn
18+
мелодрама
Год выпуска
2024
Страна
Таиланд
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
15 минут
Стрим-сервис
YouTube Premium
Продолжительность сериала
4 часа 0 минут
О чем сериал
История о благовоспитанной леди Пин и озорной, но очаровательной принцессе Анилапхат.
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В ролях
В ролях
Сароча Чанкимха
Бекки Армстронг
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Рейтинг сериала
0.0
Оцените
1
голос
8.8
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
16 эпизодов
Отзывы о сериале
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