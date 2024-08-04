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Постер сериала Верная Пин
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Киноафиша Сериалы Верная Пин

Верная Пин (2024 - …)

The Loyal PIn 18+
Год выпуска 2024
Страна Таиланд
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 15 минут
Стрим-сервис YouTube Premium
Продолжительность сериала 4 часа 0 минут

О чем сериал

История о благовоспитанной леди Пин и озорной, но очаровательной принцессе Анилапхат. 

В ролях
В ролях
Сароча Чанкимха
Бекки Армстронг
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
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8.8 IMDb
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Сезоны
Верная Пин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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