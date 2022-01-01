«Бэтмен: Крестоносец в плаще» – это анимационный супергеройский сериал в жанре нуар. Сюжет возвращается к мифологическим корням истории о Бэтмене. Когда родной Готэм погрязает в грехах и преступности, на защиту мирных жителей встает загадочный герой в черном плаще – современный рыцарь, готовый на все ради восстановления справедливости. Он жесток к злодеям и не показывает своего истинного лица, а потому вызывает недоверие полиции. Однако стоит в небе появиться знаку в форме летучей мыши, как преступники начинают дрожать.