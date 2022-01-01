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Постер к сериалу Бэтмен: Крестоносец в плаще
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Киноафиша Сериалы Бэтмен: Крестоносец в плаще
Бэтмен: Крестоносец в плаще (2022 - …) Batman: Caped Crusader
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис HBO Max
О чем сериал

«Бэтмен: Крестоносец в плаще» – это анимационный супергеройский сериал в жанре нуар. Сюжет возвращается к мифологическим корням истории о Бэтмене. Когда родной Готэм погрязает в грехах и преступности, на защиту мирных жителей встает загадочный герой в черном плаще – современный рыцарь, готовый на все ради восстановления справедливости. Он жесток к злодеям и не показывает своего истинного лица, а потому вызывает недоверие полиции. Однако стоит в небе появиться знаку в форме летучей мыши, как преступники начинают дрожать.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бэтмен: Крестоносец в плаще - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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