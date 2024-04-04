Сериал «Загляни ему в голову» рассказывает о необычном следственном консультанте Анатолии Лунине. В прошлом мужчина работал клиническим психиатром, в результате чего обрел уникальную и опасную способность – буквально проникать в сознание преступников. Он не просто понимает мотивы маньяков и убийц, но и ощущает то же, что чувствуют они. Разумеется, общественность не должна узнать об этой психической особенности сотрудника полиции. Но полковник старой закалки Покрасов и корреспондентка Драпова стремятся разоблачить народного героя.