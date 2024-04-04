Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Загляни ему в голову
Постер сериала Загляни ему в голову
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
Киноафиша Сериалы Загляни ему в голову

Загляни ему в голову (2024 - …)

Zaglyani emu v golovu 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 26 часов 40 минут

О чем сериал

Сериал «Загляни ему в голову» рассказывает о необычном следственном консультанте Анатолии Лунине. В прошлом мужчина работал клиническим психиатром, в результате чего обрел уникальную и опасную способность – буквально проникать в сознание преступников. Он не просто понимает мотивы маньяков и убийц, но и ощущает то же, что чувствуют они. Разумеется, общественность не должна узнать об этой психической особенности сотрудника полиции. Но полковник старой закалки Покрасов и корреспондентка Драпова стремятся разоблачить народного героя.

В ролях
В ролях
Сергей Юшкевич
Сергей Юшкевич
Валентин Смирнитский
Валентин Смирнитский
Кирилл Жандаров
Кирилл Жандаров
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Владислав Ветров
Владислав Ветров
Алексей Демидов
Алексей Демидов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 6 голосов
6.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Загляни ему в голову - Сезон 1 Сезон 1
2024, 16 эпизодов
 
Загляни ему в голову - Сезон 2 Сезон 2
2025, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Если вас не пугает «Астрал», вот 4 фильма 2020-х, которые все исправят — один из них собрал 98% на Rotten
В «Свинке Пеппе» есть только один человек – как так вышло? Фанаты обсуждают жуткую теорию о мультике
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Бурная влюбленность — не вечна»: почему в «Материалистке» Люси выбрала Джона, и будут ли они счастливы — мнение психолога
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Он любит ее, а она — другого»: выросшие на советском кино наверняка угадают 5/5 фильмов СССР по краткому описанию (тест)
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Все 7 сезонов «Невского» по порядку: как смотреть без путаницы, и какой из них зрители любят больше всего
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Лол, даже не близко»: авторы «Очень странных дел» разрушили самый популярный миф о финале сериала — и фанаты уже льют слёзы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше