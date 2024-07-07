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Постер сериала Хвост Феи: 100-летний квест
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Киноафиша Сериалы Хвост Феи: 100-летний квест

Хвост Феи: 100-летний квест (2024 - …)

Fairy Tail: 100 Years Quest 18+
Год выпуска 2024
Страна Япония
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал TV Tokyo
Продолжительность сериала 10 часов 0 минут

О чем сериал

«Хвост Феи» — лучшая и в то же время самая шумная гильдия во всем королевстве Фиоре. Сильнейшая команда этой гильдии — Нацу, Люси, Хэппи, Грей, Эрза, Венди и Чарли — вновь собирается в долгий путь. Она отправится в старейшую в мире гильдию волшебников «Магический дракон», расположенную на северном континенте Гильтина. После смертельных сражений с черным магом Зерефом и драконом Акнологией Нацу и его товарищам разрешили взяться за особый Столетний квест, который по уровню сложности превосходит любые квесты S-класса. 

Хвост Феи: 100-летний квест - тизер первого сезона
Хвост Феи: 100-летний квест  тизер первого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.9
Оцените 10 голосов
7.5 IMDb
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Сезоны
Хвост Феи: 100-летний квест - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 25 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Олег Ненашев 14 августа 2024, 04:52
Хороший сериал но озвучка 👎, оставляет желать лучшего, пожалуйста найдите другую команду для озвучки
Киноафиша.инфо 15 августа 2024, 17:05
Неужели она так плоха 🤔
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Новости о сериале
В России выйдет продолжение аниме-сериала «Хвост Феи»
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