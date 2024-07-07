«Хвост Феи» — лучшая и в то же время самая шумная гильдия во всем королевстве Фиоре. Сильнейшая команда этой гильдии — Нацу, Люси, Хэппи, Грей, Эрза, Венди и Чарли — вновь собирается в долгий путь. Она отправится в старейшую в мире гильдию волшебников «Магический дракон», расположенную на северном континенте Гильтина. После смертельных сражений с черным магом Зерефом и драконом Акнологией Нацу и его товарищам разрешили взяться за особый Столетний квест, который по уровню сложности превосходит любые квесты S-класса.