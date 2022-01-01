Сериал «Плохая обезьяна» – это криминальный детектив о расследовании убийства на побережье Флориды. Рыбак, приехавший в мирный туристический городок, неожиданно ловит на крючок человеческую руку. Остального тела поблизости не обнаруживается, но и этой находки достаточно, чтобы испортить курорту репутацию. На место прибывает детектив Эндрю Янси. За былые провинности его разжаловали до простого инспектора, поэтому первое серьезное дело мужчина воспринимает с энтузиазмом. Он отправляет руку на экспертизу.