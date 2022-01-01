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Киноафиша Сериалы Плохая обезьяна
Плохая обезьяна ( - …) Bad Monkey
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

Сериал «Плохая обезьяна» – это криминальный детектив о расследовании убийства на побережье Флориды. Рыбак, приехавший в мирный туристический городок, неожиданно ловит на крючок человеческую руку. Остального тела поблизости не обнаруживается, но и этой находки достаточно, чтобы испортить курорту репутацию. На место прибывает детектив Эндрю Янси. За былые провинности его разжаловали до простого инспектора, поэтому первое серьезное дело мужчина воспринимает с энтузиазмом. Он отправляет руку на экспертизу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мишель Монахан
Мишель Монахан
Винс Вон
Винс Вон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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