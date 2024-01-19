Оповещения от Киноафиши
Постер сериала Отель Хазбин
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 7.6
Оцените
2 постера
Отель Хазбин

Отель Хазбин (2024 - …)

Hazbin Hotel 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 6 часов 24 минуты

О чем сериал

Ад страдает от перенаселения и сам решает эту проблему, регулярно истребляя своих граждан. Принцесса Ада Чарли хочет найти альтернативное решение без массовой бойни. Она открывает отель, цель которого чтобы грешники исправились и попали в Рай. Преданный партнёр и лучшая подруга Чарли, Вегги, и их первый клиент, звезда фильмов для взрослых Энджел Даст, поддерживают её мнение. Но когда могучий грешник, Аластор, известный как «Радио-демон», предлагает принцессе Ада помощь, её сумасшедшая мечта получает шанс стать былью.

Отель Хазбин - трейлер второго сезона
Отель Хазбин  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Джилл Харрис
Элси Лавлок
Майкл Ковач
Моника Франко
Эдвард Боско
Гэбриел С. Браун
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

8.1
Оцените 29 голосов
7.6 IMDb
Сезоны
Отель Хазбин - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отель Хазбин - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2025, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
