Ад страдает от перенаселения и сам решает эту проблему, регулярно истребляя своих граждан. Принцесса Ада Чарли хочет найти альтернативное решение без массовой бойни. Она открывает отель, цель которого чтобы грешники исправились и попали в Рай. Преданный партнёр и лучшая подруга Чарли, Вегги, и их первый клиент, звезда фильмов для взрослых Энджел Даст, поддерживают её мнение. Но когда могучий грешник, Аластор, известный как «Радио-демон», предлагает принцессе Ада помощь, её сумасшедшая мечта получает шанс стать былью.