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Постер сериала Декстер: Первородный грех
Постер сериала Декстер: Первородный грех
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Декстер: Первородный грех

Декстер: Первородный грех (2024 - …)

Dexter: Original Sin 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Showtime
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 8 часов 20 минут

О чем сериал

Действие происходит в 1991 году в Майами. В сериале рассказывается о том, как Декстер превращается из студента в серийного убийцу. Когда кровожадные порывы больше нельзя игнорировать, Декстеру приходится научиться управлять своей внутренней тьмой. Под руководством своего отца Гарри он принимает Кодекс, который поможет ему находить и убивать людей, заслуживающих смерти. Эта задача становится особенно сложной для юного Декстера, когда он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.

Декстер: Первородный грех - трейлер первого сезона №2
Декстер: Первородный грех  трейлер первого сезона №2
В ролях
В ролях
Патрик Демпси
Патрик Демпси
Сара Мишель Геллар
Сара Мишель Геллар
Кристиан Слэйтер
Кристиан Слэйтер
Патрик Гибсон
Патрик Гибсон
Рено Уилсон
Рено Уилсон
Джеймс Мартинес
Джеймс Мартинес
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 8 голосов
8.2 IMDb
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Сезоны
Декстер: Первородный грех - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
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