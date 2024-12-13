Действие происходит в 1991 году в Майами. В сериале рассказывается о том, как Декстер превращается из студента в серийного убийцу. Когда кровожадные порывы больше нельзя игнорировать, Декстеру приходится научиться управлять своей внутренней тьмой. Под руководством своего отца Гарри он принимает Кодекс, который поможет ему находить и убивать людей, заслуживающих смерти. Эта задача становится особенно сложной для юного Декстера, когда он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами.