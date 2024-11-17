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Киноафиша Сериалы Землевладелец

Землевладелец (2024 - …)

Landman 18+
Год выпуска 2024
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 56 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 9 часов 20 минут

О чем сериал

Это современная история о поисках удачи в мире нефтяных вышек.

Землевладелец - трейлер первого сезона 2
Землевладелец  трейлер первого сезона 2
В ролях
В ролях
Энди Гарсия
Энди Гарсия
Али Лартер
Али Лартер
Деми Мур
Деми Мур
Билли Боб Торнтон
Билли Боб Торнтон
Колм Фиор
Колм Фиор
Джон Хэмм
Джон Хэмм
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
8.2 IMDb
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Сезоны
Землевладелец - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Отзывы о сериале
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