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Землевладелец
Землевладелец (2024 - …)
Landman
18+
драма
Год выпуска
2024
Страна
США
Всего сезонов
2 сезона
Эпизод длится
56 минут
Стрим-сервис
Paramount+
Продолжительность сериала
9 часов 20 минут
О чем сериал
Это современная история о поисках удачи в мире нефтяных вышек.
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Землевладелец
трейлер первого сезона 2
трейлер первого сезона 2
В ролях
В ролях
Энди Гарсия
Али Лартер
Деми Мур
Билли Боб Торнтон
Колм Фиор
Джон Хэмм
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
7
голосов
8.2
IMDb
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Сезоны
Сезон 1 / Season 1
2024,
10 эпизодов
Сезон 2
TBA,
Отзывы о сериале
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