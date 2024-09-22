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Киноафиша Сериалы Гений

Гений (2024 - …)

Deha 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 68 часов 0 минут

О чем сериал

Искандер начал замечать у своего маленького сына выдающиеся способности к математике. Он приложил много усилий, чтобы развить талант мальчика и сделать его математическим гением. Годы шли, и сын продолжал поражать окружающих своими навыками, хотя сам не был в восторге от прозвища «Гений». В это время юному Деврану очень нравилось проводить время с соседской девочкой Эсмой, которая жила с братьями, сестрами и матерью по имени Гюльче. Однако, когда Искандер узнал, что его сын много времени проводит с Эсмой, он был недоволен. Он боялся, что эта дружба может негативно сказаться на успехах Деврана.

В ролях
В ролях
Зухал Генцер Эркайя
Танер Румели
Арас Булут Ийнемли
Арас Булут Ийнемли
Мелис Сезен
Мелис Сезен
Онур Сайлак
Угур Полат
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Рейтинг сериала

0.0
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6.9 IMDb
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Сезоны
Гений - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 34 эпизода
 
Отзывы о сериале
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