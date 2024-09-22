Искандер начал замечать у своего маленького сына выдающиеся способности к математике. Он приложил много усилий, чтобы развить талант мальчика и сделать его математическим гением. Годы шли, и сын продолжал поражать окружающих своими навыками, хотя сам не был в восторге от прозвища «Гений». В это время юному Деврану очень нравилось проводить время с соседской девочкой Эсмой, которая жила с братьями, сестрами и матерью по имени Гюльче. Однако, когда Искандер узнал, что его сын много времени проводит с Эсмой, он был недоволен. Он боялся, что эта дружба может негативно сказаться на успехах Деврана.