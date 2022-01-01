Российский криминально-драматический сериал «Лихие» посвящен одной из самых известных преступных группировок в нашей стране. В центре событий оказываются члены дальневосточной ОПГ. Злоумышленники назвали свою организацию «Общак». В основе сюжета лежат реальные события. Сценарий основан на воспоминаниях представителя бандитского сообщества Евгения Демина, который долгие годы был наемным убийцей. Свое первое преступление при содействии родного отца Евгений совершил, будучи еще подростком, в возрасте тринадцати лет.