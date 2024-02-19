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Киноафиша Сериалы Это нормально?

Это нормально? (2024 - …)

Eto normalno? 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 25 часов 50 минут

О чем телешоу

Ведущие Дмитрий Дибров и Ольга Бузова помогут двум командам, мужской и женской, сыграть в необычную игру. Это ток-шоу, где игроки пытаются предугадать, что россияне называют нормальным, а что нет, отвечая на вопросы социального характера. В частности: нормально ли состоять в отношениях с женатыми людьми, покупать в рассрочку дорогой гаджет, не работать до 30 лет или подвергать животных насилию в развлекательных целях. Победа достанется тому участнику, кто даст больше верных ответов, чем его оппоненты.

В ролях
В ролях
Дмитрий Дибров
Дмитрий Дибров
Ольга Бузова
Ольга Бузова
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

0.0
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7.4 IMDb
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Сезоны
Это нормально? - Сезон 1 Сезон 1
2024, 31 эпизод
 
Отзывы о телешоу
Виктория Волкова 11 апреля 2024, 04:30
Очень хорошое программа мне понравилась 😘😘😘😘
Киноафиша.инфо 11 апреля 2024, 18:08
Круто, когда есть, что посмотреть по телевизору🥳
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