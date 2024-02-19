Ведущие Дмитрий Дибров и Ольга Бузова помогут двум командам, мужской и женской, сыграть в необычную игру. Это ток-шоу, где игроки пытаются предугадать, что россияне называют нормальным, а что нет, отвечая на вопросы социального характера. В частности: нормально ли состоять в отношениях с женатыми людьми, покупать в рассрочку дорогой гаджет, не работать до 30 лет или подвергать животных насилию в развлекательных целях. Победа достанется тому участнику, кто даст больше верных ответов, чем его оппоненты.