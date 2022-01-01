Сериал «Все совпадения случайны» – это психологический триллер по роману британской писательницы Рени Найт. Известная и успешная корреспондентка телеканала Кэтрин Равенскрофт покупает новый дом. После переезда она находит в спальне рукопись книги. Судя по всему, ее написал предыдущий жилец. Женщина начинает читать роман и с ужасом осознает, что в сюжете описана ее собственная жизнь. Причем загадочный автор в подробностях знает все о ее темном прошлом, которое журналистка скрывала даже от близких людей.