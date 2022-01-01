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Киноафиша Сериалы Все совпадения случайны
Все совпадения случайны ( - …) Disclaimer
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Apple TV+
О чем сериал

Сериал «Все совпадения случайны» – это психологический триллер по роману британской писательницы Рени Найт. Известная и успешная корреспондентка телеканала Кэтрин Равенскрофт покупает новый дом. После переезда она находит в спальне рукопись книги. Судя по всему, ее написал предыдущий жилец. Женщина начинает читать роман и с ужасом осознает, что в сюжете описана ее собственная жизнь. Причем загадочный автор в подробностях знает все о ее темном прошлом, которое журналистка скрывала даже от близких людей.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кейт Бланшетт
Кейт Бланшетт
Саша Барон Коэн
Саша Барон Коэн
Коди Смит-МакФи
Коди Смит-МакФи
Кевин Клайн
Кевин Клайн
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Звезда «Власти пса» Коди Смит-Макфи сыграет в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
Звезда «Власти пса» Коди Смит-Макфи сыграет в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
Саша Барон Коэн договаривается о роли в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
Саша Барон Коэн договаривается о роли в сериале Альфонсо Куарона «Все совпадения случайны»
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