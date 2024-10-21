Адем переворачивает свою жизнь с ног на голову, приготовив сюрприз для своего сына Арда. Казалось бы, невинный жест приводит к необратимому краху в жизни Адема, в результате чего он оказывается на грани потери работы, жены Джанан и даже сына. Все становится еще хуже, когда в этот сложный период в его жизни появляется харизматичный, но коварный брат Картал. Братья бросают вызов закону, и единственный человек, который может привести их к краху, - офицер полиции Айше. Неожиданная встреча Картала с Айше и его последующая любовь к ней полностью изменит баланс.