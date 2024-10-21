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Постер сериала Фальшивомонетчик
Постер сериала Фальшивомонетчик
Постер сериала Фальшивомонетчик
Постер сериала Фальшивомонетчик
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
4 постера
Киноафиша Сериалы Фальшивомонетчик

Фальшивомонетчик (2024 - …)

Kalpazan 18+
Год выпуска 2024
Страна Турция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 10 минут
Телеканал Show TV
Продолжительность сериала 17 часов 20 минут

О чем сериал

Адем переворачивает свою жизнь с ног на голову, приготовив сюрприз для своего сына Арда. Казалось бы, невинный жест приводит к необратимому краху в жизни Адема, в результате чего он оказывается на грани потери работы, жены Джанан и даже сына. Все становится еще хуже, когда в этот сложный период в его жизни появляется харизматичный, но коварный брат Картал. Братья бросают вызов закону, и единственный человек, который может привести их к краху, - офицер полиции Айше. Неожиданная встреча Картала с Айше и его последующая любовь к ней полностью изменит баланс.

В ролях
В ролях
Чаглар Эртугрул
Чаглар Эртугрул
Илькер Кызмаз
Сарп Аккая
Осман Алкаш
Осман Алкаш
Дениз Байсал
Шюкран Овалы
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 2 голоса
7.3 IMDb
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Сезоны
Фальшивомонетчик - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Надежда Грищенко 21 ноября 2024, 12:38
Замечательный сериал! Игра всех актеров потрясающая! Пара Чаглар-Дениз невероятная химия! Игра Тимучина выше всяких похвал! Смотрю с огромным удовольствием и хотелось бы продолжения.
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