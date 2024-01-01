Кан Чжи Вон вышла замуж за Пак Мин Хвана, но их супружеская жизнь не задается. Женщина обвиняет своего эгоцентричного супруга, который погряз в долгах и не хочет искать работу. Тем временем его мать считает виноватой во всем невестку. Однажды Чжи Вон становится известно, что она больна раком и скоро умрет. В это время ее предает не только супруг, но и лучшая подруга Чон Су Мин. У тех начинается роман. Вступив в противостояние с ними двумя, главная героиня погибает от руки своего супруга. Но затем она перерождается, чтобы отомстить...