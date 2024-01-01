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Постер сериала Выходи замуж за моего супруга
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Киноафиша Сериалы Выходи замуж за моего супруга

Выходи замуж за моего супруга (2024 - …)

Marry My Husband 18+
Год выпуска 2024
Страна Южная Корея
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 1 час 20 минут
Телеканал tvN
Продолжительность сериала 21 час 20 минут

О чем сериал

Кан Чжи Вон вышла замуж за Пак Мин Хвана, но их супружеская жизнь не задается. Женщина обвиняет своего эгоцентричного супруга, который погряз в долгах и не хочет искать работу. Тем временем его мать считает виноватой во всем невестку. Однажды Чжи Вон становится известно, что она больна раком и скоро умрет. В это время ее предает не только супруг, но и лучшая подруга Чон Су Мин. У тех начинается роман. Вступив в противостояние с ними двумя, главная героиня погибает от руки своего супруга. Но затем она перерождается, чтобы отомстить...

В ролях
В ролях
Сон Ха-юн
Пак Мин-ён
Ли И-гён
Ли Ги-гван
На Ин-у
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 1 голос
7.8 IMDb
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Сезоны
Выходи замуж за моего супруга - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 16 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Татьяна Османова 14 января 2024, 21:32
Легкий, с хорошей сюжетной линией)
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