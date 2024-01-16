Однажды на телефон студентки университета Чунь Юй приходит непонятное сообщение об ужасах 19-го этажа. Как выясняется чуть позже, ее сокурсники тоже получили такое сообщение. Все они оказались втянуты в мобильную игру, по правилам которой должны проходить уровни в здании с ужасными призраками. Задания оказываются сложными и пугающими, а игроки, которые не выполнили их, в реальности впадают в кому. Понимая, что у нее нет альтернативы, Юй вступает в игру и знакомится с другим ее участником Гао Сю Анем. Вдвоем они продвигаются по этажам в надежде добраться до последнего — 19-го. Что их там ожидает, не знает никто.