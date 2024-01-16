Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала 19 этаж
Постер сериала 19 этаж
Постер сериала 19 этаж
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7
Оцените
3 постера
Киноафиша Сериалы 19 этаж

19 этаж (2024 - 2024)

19th Floor 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 42 минуты
Телеканал Mango TV
Продолжительность сериала 21 час 0 минут

О чем сериал

Однажды на телефон студентки университета Чунь Юй приходит непонятное сообщение об ужасах 19-го этажа. Как выясняется чуть позже, ее сокурсники тоже получили такое сообщение. Все они оказались втянуты в мобильную игру, по правилам которой должны проходить уровни в здании с ужасными призраками. Задания оказываются сложными и пугающими, а игроки, которые не выполнили их, в реальности впадают в кому. Понимая, что у нее нет альтернативы, Юй вступает в игру и знакомится с другим ее участником Гао Сю Анем. Вдвоем они продвигаются по этажам в надежде добраться до последнего — 19-го. Что их там ожидает, не знает никто.

В ролях
В ролях
Вэй Чжэмин
Сунь Цянь
Лили Тиен
Bai Shu
Wa Er
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 4 голоса
7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
19 этаж - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 30 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Alexandra Sazanova 20 февраля 2025, 10:17
Отличный сериал 🤍
Назиля Скачкова 21 марта 2025, 19:27
Намного интересней чем игра в кальмара.
Отзывы Написать
«Черт побери», угадать советский фильм по морскому кадру не так уж просто: это «Бриллиантовая рука» или что? (тест)
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше