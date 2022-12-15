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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Боевик 2008

Рейтинг фильмов в жанре боевик 2008 года

Железный человек
1 Железный человек
приключения, фантастика, боевик, триллер 2008, США
8.4
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Хэнкок
2 Хэнкок
комедия, фантастика, боевик 2008, США
8.4
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Темный рыцарь
3 Темный рыцарь
драма, мистика, триллер, боевик 2008, США
8.3
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Заложница
4 Заложница
триллер, боевик 2008, Франция
8.3
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Смертельная гонка
5 Смертельная гонка
фантастика, триллер, приключения, боевик 2008, США
8.0
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Судный день
6 Судный день
драма, триллер, боевик, ужасы 2008, Великобритания
7.7
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Невероятный Халк
7 Невероятный Халк
боевик 2008, США
7.7
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Тарас Бульба
8 Тарас Бульба
боевик, исторический 2008, Россия
7.7
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Монстро
9 Монстро
боевик, триллер, драма, фантастика 2008, США
7.6
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Рок-н-рольщик
10 Рок-н-рольщик
боевик 2008, Великобритания
7.6
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Путешествие к центру Земли 3D
11 Путешествие к центру Земли 3D
приключения, боевик, фэнтези, семейный 2008, США
7.5
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Особо опасен!
12 Особо опасен!
боевик 2008, США
7.5
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Запретное царство
13 Запретное царство
боевик, фантастика, комедия, приключения 2008, США
7.5
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Напряги извилины
14 Напряги извилины
комедия, боевик 2008, США
7.5
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Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
15 Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа
боевик, приключения 2008, США
7.4
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Хеллбой 2: Золотая армия
16 Хеллбой 2: Золотая армия
драма, боевик, фантастика, приключения, ужасы 2008, США
7.4
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Макс Пэйн
17 Макс Пэйн
драма, боевик, триллер 2008, США
7.3
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Александр. Невская битва
18 Александр. Невская битва
боевик, исторический 2008, Россия
7.3
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Никогда не сдавайся
19 Никогда не сдавайся
боевик 2008, США
7.1
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Золото дураков
20 Золото дураков
боевик, мелодрама, приключения 2008, США
7.1
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Квант милосердия
21 Квант милосердия
боевик, приключения, триллер, драма 2008, Великобритания / США
7.1
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Пила 5
22 Пила 5
криминал, триллер, ужасы, боевик, мистика 2008, США
7.1
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Новая Земля
23 Новая Земля
боевик 2008, Россия
7.0
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Мумия: Гробница Императора Драконов
24 Мумия: Гробница Императора Драконов
боевик, комедия, драма, приключения, ужасы, фэнтези, триллер 2008, Германия / Канада / США
7.0
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Вавилон н.э.
25 Вавилон н.э.
приключения, фантастика, триллер, боевик 2008, США / Франция
6.8
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Спиди-гонщик
26 Спиди-гонщик
семейный, спорт, боевик 2008, США
6.7
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Опасный Бангкок
27 Опасный Бангкок
боевик, триллер, драма 2008, США
6.5
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Супергеройское кино
28 Супергеройское кино
комедия, боевик 2008, США
6.3
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Драконий жемчуг: Эволюция
29 Драконий жемчуг: Эволюция
фантастика, приключения, боевик 2008, США
5.7
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