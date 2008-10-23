«Макс Пэйн»: Рецензия Киноафиши

Ирландец Джон Мур, ныне успешно приближающийся к 40-летнему возрастному рубежу, за свою пока что недолгую режиссерскую карьеру проделал весьма примечательную эволюцию. Дебютировав в 2001 году в полнометражном кино ура-патриотической военной шутихой «В тылу врага», Мур вскоре перекинулся на гражданские приключения, сняв в 2004-м вполне качественный «Полет “Феникса”» – ремейк известной картины Роберта Олдрича. А в 2006-м Джон Мур преподнес неожиданный сюрприз любителям мистики: новую версию «Омена» он визуально превратил в барочный красно-белый театр, позаимствовав некоторые образы комедии дель арте и вдохнув в них по-настоящему сатанинский ужас. «Картинка» в позапрошлогоднем «Омене» была не только конгениальна «картинке» оригинала 1976 года, но и в высшей степени изысканна сама по себе, так что фильм стал, вне всякого сомнения, одной из наиболее выдающихся мистических кинофресок последних десятилетий. После столь впечатляющего дебюта на инфернальном поприще от нового творения Джона Мура можно было бы ожидать весьма многого, однако ожидания эти оказались напрасными: «Макс Пэйн» разделил судьбу абсолютно всех экранизаций видеоигр. Несмотря на дальнейшие упражнения в дьяволиаде, Мур сделал даже не шаг назад, а гигантский прыжок.

Конечно, в режиссере «Макса Пэйна» чувствуется солидная демоническая закваска: Джон Мур явно не единожды смотрел «Сердце Ангела» Алана Паркера, а также «Лестницу Иакова» и «Лолиту» Эдриана Лайна, что заметно по построению кадра, мотылькам, бьющимся в ореоле пульсирующего света, и прочим первичным и вторичным признакам. Весь фильм в кадре идет снег, лишь изредка сменяемый дождем, вдоль окон летают крылатые демоны, из зеркал смотрят застывшие лица трупов, а тела, найденные на улице, медэкспертам приходится расфасовывать в многочисленные маленькие мешочки, – говоря коротко, жизнь удалась. Однако вскоре выясняется, что красота эта – мнимая. В демонах хороши только крылья, а все остальное нарисовано вяло и по какому-то заезженному шаблону. Снег даже при первом приближении оказывается искусственным, вдобавок сделанным халтурно, а кроме того, ни у одного из персонажей изо рта не идет пар, что по меньшей мере странно для улиц, на которых лежит снег. Раз уж такое количество народу делало на компьютере полыхающие небеса и ангелов тьмы, создатели картины наверняка могли бы выделить специального работника для подрисовки паровых облачек говорящим, да и просто дышащим, героям. Сценарий дебютанта Бо Торна прям и незатейлив, как армейская пропаганда, призывающая американских воинов употреблять чудо-препарат «Валькирия» для борьбы с терроризмом. Скандинавская мифология, нещадно эксплуатируемая в «Максе Пэйне», – со всеми ее валгаллами, валькириями и рагнарёками – умещается в тесный мирок биохимических галлюцинаций, производимых по заказу армии Соединенных Штатов. На помощь герою Марка Уолберга в его борьбе за правое, хотя и довольно туманное, дело периодически приходят сомнительные девицы на высоких каблуках и с предельно мутными, ничего не выражающими глазами, а в конце то ли по принуждению продюсеров, то ли по собственному почину Джон Мур вдруг пускает такие сентиментальные нюни, что становится несколько неловко за происходящее на экране. Если так пойдет и дальше, автор «Омена»-2006 рискует вскоре окончательно застрять в тылу врага, присоединившись к сатанинскому легиону бракоделов.

Vlad Dracula