«Опасный Бангкок»: Рецензия Киноафиши

Собственно говоря, братья Панг уже снимали фильм под названием «Опасный Бангкок» – в 1999 году, так что одноименная картина, произведенная в 2007-м и вышедшая в широкий прокат в 2008-м, не что иное, как авторемейк, только сценарий, созданный для первого «Опасного Бангкока» самими братьями Панг, на сей раз был переписан Джейсоном Ричманом, начавшим карьеру еще шесть лет назад в «Плохой компании» Джоэла Шумахера. Вообще, экшен у братьев получается определенно лучше, чем мистика, что видно невооруженным глазом с первых же минут просмотра. Bangkok Dangerous – классический романтический боевик, и сюжетом и «картинкой» ориентирующийся, с одной стороны, на гонконгские истории Джона Ву и Филлипа Ко (Killer’s Romance (1990)), с другой – на кинематограф Люка Бессона образца первой половины 90-х (прежде всего на «Леона»). Наемный убийца, пропитанный возвышенными настроениями, влюбляется в прекрасное, почти неотмирное существо (в данном случае это немая работница аптеки) – и конструкция его прежней жизни рушится, чувства заполняют один кадр за другим, а оружие обращается против заказчиков зла. Пока киллер экстра-класса Джо (Николас Кейдж) варится в опасном котле Бангкока, на фоне «грязи, пробок и коррупции» вынимая жизнь из скупо продемонстрированных негодяев, налаженное существование движется по четким и ясным траекториям. Но заказ на убийство героя тайского народа вынуждает персонажа Кейджа могуче затрепетать в сетях морального выбора, вдобавок осложненного нешуточными терзаниями любви…

Достоинство братьев Панг заключается в том, что они умеют красиво, стильно выстроить кадр, – однако они далеко не всегда представляют, что с этим красиво выстроенным кадром делать дальше. Если присмотреться повнимательней к киллеру Джо, то довольно быстро выяснится, что не такой уж он и профи, как пытаются уверить режиссеры. Собственно, это становится понятным ровно через четверть часа после начала фильма, когда герой Кейджа заходит в аптеку и долго выясняет у тамошних провизоров, чем можно залечить ободранную во время очередного приключения руку. Вряд ли специалист высокого класса станет громко привлекать внимание широкой общественности к своему поцарапанному телу. Зато главный персонаж – крайне чувствительный индивидуум: Джо кажется, что местный воришка с колоритным именем Конг похож на него самого в молодости, поэтому он обучает Конга ремеслу киллера, вместо того чтобы просто использовать его как курьера и затем убрать. С не меньшей пылкостью Джо влюбляется – и тоже явно в ущерб работе. В результате он плодит одного живого свидетеля за другим, срывает заказы, с трагическим лицом вспоминает о прежних своих жертвах, впадает в рефлексию, депрессию и меланхолию и в конце концов дает сеанс одновременной бойни целой бандитской группировке, причем в упомянутом эпизоде визуальная стилистика начинает неожиданный дрейф в сторону «картинки» компьютерной игры. Не обошлось, естественно, и без гипертрофии: например, когда герой Кейджа прыгает сверху на несущийся вперед катер и при этом приземляется животом на борт, он, как и всякий человек, должен был бы сложиться пополам и в такой позе мирно затихнуть, однако мы видим, напротив, лихое продолжение поединка с энергичным торжеством добра над отдельно взятым и отдельно пришитым к днищу катера злом. Впрочем, не стоит слишком сильно пенять авторам «Опасного Бангкока» на издержки жанра и романтические преувеличения: талантливая операторская работа и монтаж во многом скрадывают недостатки этого фильма, а неожиданно бескомпромиссный финал и вовсе заставляет на некоторое время с ними примириться.

Vlad Dracula