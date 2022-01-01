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Киноафиша Онлайн Фильмы Приключения СССР

Смотреть советские приключенческие фильмы

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Одиссея капитана Блада
Одиссея капитана Блада
приключения 1991, СССР / Франция
6.0
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Трудно быть богом
Трудно быть богом
драма, приключения, фантастика 1990, ФРГ / Франция / СССР
6.0
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Остров сокровищ
Остров сокровищ
мюзикл, анимация, приключения, семейный 1988, СССР
8.0
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Узник замка Иф
Узник замка Иф
драма, приключения 1988, СССР / Франция
7.0
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Клад
Клад
комедия, боевик, приключения, драма 1988, СССР
6.0
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Новые приключения янки при дворе короля Артура
Новые приключения янки при дворе короля Артура
приключения, фэнтези 1988, СССР
6.0
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Мио, мой Мио
Мио, мой Мио
приключения, фэнтези, семейный, драма, криминал 1987, Швеция / СССР / Норвегия
6.0
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Следопыт
Следопыт
мелодрама, приключения 1987, СССР
6.0
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Сказка для Наташи
Сказка для Наташи
приключения, анимация, комедия 1986, СССР
7.0
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Капитан «Пилигрима»
Капитан «Пилигрима»
приключения 1986, СССР
6.0
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Конец операции «Резидент»
Конец операции «Резидент»
боевик, приключения 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Золотая цепь
Золотая цепь
мелодрама, приключения 1986, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Удивительная находка, или самые обыкновенные чудеса
Удивительная находка, или самые обыкновенные чудеса
приключения, детский 1986, СССР
5.0
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Покушение на ГОЭЛРО
Покушение на ГОЭЛРО
детектив, приключения 1986, СССР
0.0
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В поисках капитана Гранта
В поисках капитана Гранта
приключения 1985, СССР / Болгария
8.0
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Гостья из будущего
Гостья из будущего
фантастика, приключения, семейный 1985, СССР
8.0
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И на камнях растут деревья
И на камнях растут деревья
приключения, драма 1985, СССР / Норвегия
7.0
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Тайна золотой горы
Тайна золотой горы
приключения 1985, СССР
6.0
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Вера, надежда, любовь
Вера, надежда, любовь
приключения 1984, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дом на дюнах
Дом на дюнах
приключения 1984, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Один и без оружия
Один и без оружия
боевик, приключения 1984, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Сказка странствий
Сказка странствий
приключения, фэнтези 1983, Чехословакия / СССР / Румыния
8.0
Смотреть за 1 рубль
Семен Дежнев
Семен Дежнев
приключения 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Шел четвертый год войны
Шел четвертый год войны
военный, приключения 1983, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна
комедия, приключения, семейный 1982, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Найти и обезвредить
Найти и обезвредить
боевик, приключения 1982, СССР
6.0
Смотреть за 1 рубль
Тайна третьей планеты
Тайна третьей планеты
анимация, приключения, семейный, фантастика 1981, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Злой дух Ямбуя
Злой дух Ямбуя
приключения, драма 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Смотри в оба!
Смотри в оба!
комедия, приключения, драма 1981, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Через тернии к звездам
Через тернии к звездам
приключения, драма, фантастика 1980, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство
приключения, криминал, мистика 1980, СССР
0.0
Смотреть за 1 рубль
Д'Артаньян и три мушкетёра
Д'Артаньян и три мушкетёра
мюзикл, приключения 1979, СССР
8.0
Смотреть за 1 рубль
Приключения Электроника
Приключения Электроника
приключения, детский, семейный 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пограничный пес Алый
Пограничный пес Алый
приключения, драма 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Ищи ветра...
Ищи ветра...
приключения, драма 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пираты ХХ века
Пираты ХХ века
приключения, триллер, боевик 1979, СССР
7.0
Смотреть за 1 рубль
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