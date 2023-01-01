Пираты ХХ века, 1979

Советский грузовой корабль “Нежин” выходит из заграничного азиатского порта с грузом опиума и держит курс на Владивосток. Вскоре экипаж поднимает на борт оказавшегося в открытом море человека по имени Салех, который якобы спасся с загоревшегося судна. На самом деле Салех оказывается одним из современных пиратов, которые берут “Нежин” на абордаж. Члены экипажа во главе со старшим механиком Сергеем и капитаном сухогруза Иваном Ильичем решают дать отпор банде жестоких преступников.

Фильм “Пираты XX века” Бориса Дурова, который критики окрестили “первым советским боевиком”, стал самой кассовой картиной за всю историю советского кинопроката: лента произвела такой фурор, что утренние показы приходилось отменять – школьники сбегали в кинотеатры целыми классами. Сценарий к “Пиратам XX века” написал Станислав Говорухин при участии самого Дурова. Главные роли в фильме исполнили Николай Еременко-младший (Сергей), Петр Вельяминов (Иван Ильич) и Талгат Нигматулин (Салех).