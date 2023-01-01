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Пираты ХХ века Пираты ХХ века
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Пираты ХХ века, 1979

1979 / СССР
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Советский грузовой корабль “Нежин” выходит из заграничного азиатского порта с грузом опиума и держит курс на Владивосток. Вскоре экипаж поднимает на борт оказавшегося в открытом море человека по имени Салех, который якобы спасся с загоревшегося судна. На самом деле Салех оказывается одним из современных пиратов, которые берут “Нежин” на абордаж. Члены экипажа во главе со старшим механиком Сергеем и капитаном сухогруза Иваном Ильичем решают дать отпор банде жестоких преступников.

Фильм “Пираты XX века” Бориса Дурова, который критики окрестили “первым советским боевиком”, стал самой кассовой картиной за всю историю советского кинопроката: лента произвела такой фурор, что утренние показы приходилось отменять – школьники сбегали в кинотеатры целыми классами. Сценарий к “Пиратам XX века” написал Станислав Говорухин при участии самого Дурова. Главные роли в фильме исполнили Николай Еременко-младший (Сергей), Петр Вельяминов (Иван Ильич) и Талгат Нигматулин (Салех).

  • “Пираты XX века” стали первым советским фильмом, в котором явно демонстрировались приемы каратэ.
  • Николай Еременко-младший отказался от дублера и исполнял все свои трюки сам. Одна из таких сцен едва не стоила актеру жизни: в эпизоде, где его герой прыгает со скалы на крышу судна, артист на самом деле спрыгивал в воду и однажды чуть не угодил под лопасти винтов.
  • Зрелищный заплыв Еременко-младшего по затопленным помещениям судна снимали неделю. Актер проводил в воде по восемь часов в день.
  • Изначально предполагалось, что картина “Тайны мадам Вонг” (1986) будет продолжением фильма Дурова, но Еременко-младший и Талгат Нигматулин не оценили сценарий и отказались от участия. Сюжет в итоге переписали, убрав все отсылки к “Пиратам”. В 2000 году вновь заговорили о съемках продолжения, но финансирование для проекта найти сразу не удалось, а в мае 2001 Николай Николаевич скончался в результате инсульта.
  • Большая часть съемок прошла на Черном море в Крыму. Азиатский порт снимали в Жданове (Мариуполь), лагерь туземцев – в Тихой бухте Коктебеля, а крушение корабля рядом с пиратским островом – у массива Карадаг. Роли туземцев в фильме исполнили студенты из местного медицинского вуза.
  • Единственный эпизод, снятый не на Черном, а на Азовском море, – тот, в котором Тадеуш Касьянов, постановщик трюков, консультант фильма и исполнитель роли боцмана Матвеича, показывает приемы карате на палубе “Нежина”. Спортсмены из школы боевых искусств Касьянова в итоге сыграли в фильме второстепенные роли.
  • Гонорара за съемки Николаю Еременко-младшему хватило на покупку ковра и цветного телевизора.
  • Идея снять фильм о современных пиратах возникла у Станислава Говорухина после того, как он увидел газетную заметку о разбойном нападении на итальянское судно, с урановой рудой. В ходе нападения никто из экипажа не выжил, а 200 тонн руды впоследствии так и не нашли. На тот момент Говорухин работал над съемками “Место встречи изменить нельзя” и не смог выступить в качестве режиссера “Пиратов”, но сам написал сценарий к фильму совместно с Борисом Дуровым.
  • На съемках были задействованы судна Азовского морского пароходства: теплоход “Фатеж” стал “Нежиным”, а «Адмирал Лунин» – пиратским «Mercury».
  • Изначально Борис Дуров не хотел брать Еременко-младшего на роль механика Деда. Дело было в том, что после роли Жюльена Сореля в фильме “Красное и черное” за артистом закрепился образ героя-любовника, и режиссер опасался, что Николай Николаевич просто не подойдет по типажу. На пробах актер продемонстрировал внушительную физическую подготовку, чем в итоге убедил Дурова.
  • На закрытом показе в ЦК ВЛКСМ картину жестко раскритиковали. Если бы не один из сотрудников Особого отдела Госкино, который послал копию генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Брежневу на дачу, фильм так и оказался бы “на полке”.

Советский сухогрузный корабль перевозил большой груз опиума для фармакологической промышленности. Современные пираты, охотившиеся за ценным грузом, коварством завладели кораблем и экипажем. Чтобы не осталось свидетелей этого разбойного нападения, пираты попытались уничтожить всю команду корабля. В океанских просторах разыгралась напряженная борьба между горсткой советских моряков и современными разбойниками, не знающими пощады.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1979
Премьера в мире 14 июля 1980
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Борис Дуров
В ролях
Николай Еременко мл.
Петр Вельяминов
Петр Вельяминов
Талгат Нигматулин
Рейно Арен
Дилором Камбарова
Все актеры и съемочная группа
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Пираты ХХ века

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