Через тернии к звездам, 1980

Жанр: приключения драма фантастика В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме В начале XXIII века разведывательный космический корабль «Пушкин» обнаруживает потерпевшее крушение инопланетное судно. При исследовании корабля земляне обнаруживают на нем единственного выжившего члена экипажа, выведенного путем клонирования, внешне – гуманоидную 18-летнюю девушку. Под свою ответственность специалист по контактам с другими цивилизациями Лебедев поселяет пришелицу, назвавшуюся Нийей, в своей квартире. Через общение с ней землянам предстоит понять многое о судьбе их собственной планеты. Развернуть Автором сценария фильма выступил известнейший советский писатель-фантаст Кир Булычев, однако между ним и итоговой картиной имеется множество несоответствий и сокращений, связанных в основном с требованиями советской цензуры.

Идея создания картины пришла к режиссеру Ричарду Викторову, когда он размышлял о возможных вариантах развития будущего, о генетическом выведении человека и его взаимоотношениях с природной окружающей средой.

Почти все актеры, занятые во второстепенных ролях, когда-то уже работали с Викторовым: это его любимцы Надежда Семенцова, Людмила Нильская, Валерий Носик, Евгений Карельских и другие.

Спустя 20 лет после премьеры сыном режиссера была выпущена значительно переработанная версия фильма, полностью переозвученная и с улучшенным изображением и спецэффектами. При этом картина была значительно сокращена. Развернуть XXIII век. В таинственных и малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет "Пушкин" обнаруживает космический корабль неизвестной землянам конструкции. Корабль мертв. Среди погибших инопланетян исследователи случайно обнаруживают искусственного человека - девушку Нийю, обладающую уникальными способностями - она может мгновенно перемещаться в пространстве, длительное время обходиться без воздуха, одним лишь мгновением руки может отбрасывать от себя людей, и любые предметы... Развернуть 7.1 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9 Продолжительность 2 часа 28 минут Год выпуска 1980 Премьера в России 6 июня 1980 Премьера в мире 6 июня 1980 Возраст 6+ Режиссер Ричард Викторов В ролях Елена Метелкина Надежда Семенцова Вадим Ледогоров Улдис Лиелдидж Все актеры и съемочная группа 1 постер

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате Сообщить о выходе в прокат