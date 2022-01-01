Через тернии к звездам, 1980

В начале XXIII века разведывательный космический корабль «Пушкин» обнаруживает потерпевшее крушение инопланетное судно. При исследовании корабля земляне обнаруживают на нем единственного выжившего члена экипажа, выведенного путем клонирования, внешне – гуманоидную 18-летнюю девушку.
Под свою ответственность специалист по контактам с другими цивилизациями Лебедев поселяет пришелицу, назвавшуюся Нийей, в своей квартире. Через общение с ней землянам предстоит понять многое о судьбе их собственной планеты.
XXIII век. В таинственных и малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет "Пушкин" обнаруживает космический корабль неизвестной землянам конструкции. Корабль мертв. Среди погибших инопланетян исследователи случайно обнаруживают искусственного человека - девушку Нийю, обладающую уникальными способностями - она может мгновенно перемещаться в пространстве, длительное время обходиться без воздуха, одним лишь мгновением руки может отбрасывать от себя людей, и любые предметы...