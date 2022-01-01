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Через тернии к звездам Через тернии к звездам
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Через тернии к звездам, 1980

1980 / СССР
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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В начале XXIII века разведывательный космический корабль «Пушкин» обнаруживает потерпевшее крушение инопланетное судно. При исследовании корабля земляне обнаруживают на нем единственного выжившего члена экипажа, выведенного путем клонирования, внешне – гуманоидную 18-летнюю девушку.

Под свою ответственность специалист по контактам с другими цивилизациями Лебедев поселяет пришелицу, назвавшуюся Нийей, в своей квартире. Через общение с ней землянам предстоит понять многое о судьбе их собственной планеты.

  • Автором сценария фильма выступил известнейший советский писатель-фантаст Кир Булычев, однако между ним и итоговой картиной имеется множество несоответствий и сокращений, связанных в основном с требованиями советской цензуры.
  • Идея создания картины пришла к режиссеру Ричарду Викторову, когда он размышлял о возможных вариантах развития будущего, о генетическом выведении человека и его взаимоотношениях с природной окружающей средой.
  • Почти все актеры, занятые во второстепенных ролях, когда-то уже работали с Викторовым: это его любимцы Надежда Семенцова, Людмила Нильская, Валерий Носик, Евгений Карельских и другие.
  • Спустя 20 лет после премьеры сыном режиссера была выпущена значительно переработанная версия фильма, полностью переозвученная и с улучшенным изображением и спецэффектами. При этом картина была значительно сокращена.

XXIII век. В таинственных и малоизведанных глубинах Вселенной патрульный звездолет "Пушкин" обнаруживает космический корабль неизвестной землянам конструкции. Корабль мертв. Среди погибших инопланетян исследователи случайно обнаруживают искусственного человека - девушку Нийю, обладающую уникальными способностями - она может мгновенно перемещаться в пространстве, длительное время обходиться без воздуха, одним лишь мгновением руки может отбрасывать от себя людей, и любые предметы...

7.1 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 2 часа 28 минут
Год выпуска 1980
Премьера в России 6 июня 1980
Премьера в мире 6 июня 1980
Возраст 6+
Режиссер
Ричард Викторов
В ролях
Елена Метелкина
Надежда Семенцова
Вадим Ледогоров
Улдис Лиелдидж
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Через тернии к звездам 1 постер
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Через тернии к звездам
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