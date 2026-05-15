Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «На деревню дедушке 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Подборки Что посмотреть вечером с парнем

Что посмотреть вечером с парнем

Если вы думаете, что можно посмотреть с парнем вечером или дома, чаще всего нужен фильм, который одинаково понравится обоим. Это не обязательно что-то сложное — наоборот, лучше работают лёгкие и интересные истории, которые не требуют долгого погружения. Такие фильмы помогают провести время вместе без скуки и неловких пауз. 

В этой подборке собраны варианты, которые подойдут, если вы ищете, что посмотреть вдвоём с парнем: вечером, дома или просто когда хочется включить что-то интересное и не тратить время на долгий выбор.

По году
Сбросить
Властелины Вселенной
Властелины Вселенной
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2026, США
6.0
Опасные отношения
Опасные отношения
триллер, боевик, комедия 2026, США / Канада
7.0
Майк и Ник и Ник и Элис
Майк и Ник и Ник и Элис
боевик, комедия, криминал 2026, США
6.0
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
фантастика, фэнтези, боевик, приключения 2025, США
8.0
Ущелье
Ущелье
боевик, мелодрама 2025, США
7.0
Вечность
Вечность
комедия, фэнтези, драма 2025, США
7.0
Грабитель с крыши
Грабитель с крыши
криминал, драма 2025, США
7.0
Моя вина: Лондон
Моя вина: Лондон
драма 2025, Испания
6.0
Лига теней
Лига теней
боевик, драма, триллер 2025, США
5.0
Безумное свидание
Безумное свидание
комедия 2025, Италия
7.0
Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
фантастика, боевик, приключения, драма 2024, США / Канада
8.0
Дюна
Дюна
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Любовь и монстры
Любовь и монстры
фантастика, приключения 2020, США
7.0
Пассажиры
Пассажиры
фантастика, приключения, мелодрама 2016, США
7.0
Интерстеллар
Интерстеллар
фантастика 2014, США / Великобритания
8.0
Виноваты звезды
Виноваты звезды
драма 2014, США
7.0
Тепло наших тел
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы 2013, США
7.0
Драйв
Драйв
драма, боевик 2011, США
7.0
Эта дурацкая любовь
Эта дурацкая любовь
комедия 2011, США
7.0
Начало
Начало
боевик, фантастика, триллер 2010, США / Великобритания
8.0
Обещать - не значит жениться
Обещать - не значит жениться
комедия 2008, США
6.0
Мистер и миссис Смит
Мистер и миссис Смит
триллер, приключения, боевик, мелодрама 2005, США
7.0
Влюбись в меня, если осмелишься
Влюбись в меня, если осмелишься
драма, мелодрама 2003, Франция / Бельгия
7.0
40 дней и 40 ночей
40 дней и 40 ночей
комедия, мелодрама 2002, США
5.0
Гладиатор
Гладиатор
приключения, драма, боевик 2000, Великобритания / США
8.0
Сбросить
Жанр
Страна
Год

Что важно в фильмах для вечера с парнем

Если говорить честно, с парнем чаще всего лучше заходят фильмы, где есть движение, сюжет и динамика. Когда происходит что-то интересное на экране, проще удержать внимание обоих и не выпадать из просмотра. Поэтому слишком “сладкие” или чересчур романтичные истории обычно заходят хуже — они быстро начинают казаться затянутыми.

Здесь важнее баланс: чтобы фильм не был скучным, не провисал по темпу и при этом оставался понятным и лёгким для совместного просмотра дома. Хорошо работают истории, где есть интрига, действие, юмор или напряжение — тогда вечер проходит живее и без желания переключить что-то другое.

Экшен, сюжет и лёгкая романтика

Лучше всего подходят фильмы, где есть экшен, интересный сюжет или хотя бы динамичное развитие событий. Это могут быть триллеры, приключения, фантастика или фильмы с элементами романтики, но без излишнего “сентиментального перегруза”.

Такие фильмы проще смотреть вдвоём: они держат внимание, не вызывают споров и помогают просто провести вечер вместе без скуки и долгих обсуждений, что включить дальше.

Альтернативы для совместного просмотра с парнем

👉 больше романтики: фильмы на вечер для пары

👉 больше лёгкости: романтические комедии

Последнее обновление подборки: 15.05.2026

Выбор редакции
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
Почитать и посмотреть: 8 отличных сериалов, снятых по книгам
5 легких фильмов для просмотра с друзьями
5 легких фильмов для просмотра с друзьями
Выбор редакции: 7 лучших фильмов 2023 года
Выбор редакции: 7 лучших фильмов 2023 года
Выкинула грязный ершик на помойку и перекрестилась: новый тренд 2026 года оказался намного гигиеничнее привычного способа
5 капель на губку - и через 10 минут мои краны в ванной и на кухне словно зеркало: сверкают даже в темноте
С июля переводы самому себе теперь блокируют официально: в МВД разъяснили от какой суммы
Свежий российский сериал напоминает «"Людей в черном" на минималках»: почти 160 000 зрителей поставили ему 7.8
«Первый отдел» люблю, но уже устала от детективов: включила этот фильм с Колесниковым – всего 2 часа, а впечатлений море
Раздобыли эксклюзивные фото со съемок «Самого секретного сериала России»: первые кадры «Красной Шамбалы»
«Понял только 30 лет спустя»: иностранцы включили «Кин-Дза-Дза» и уронили челюсть — комедия Данелии «предсказала будущее, и я не шучу»
Пока ждете 8-й сезон «Невского», включайте 3 похожих детектива: у всех оценки 7.3+, а №1 «затянул с первой серии»
«Какая гадость эта ваша заливная рыба! А вот тест хорош!»: сможете узнать все 10 советских фильмов по культовым цитатам?
НТВ делает ставку на новые хиты: «Расстрел» и «ТТ» легко могут вытеснить из ТОПов «Невского» и «Первый отдел»
Японцы добрались до советского «Шерлока»: «Половину времени ржешь, половину – сходишь с ума» – хвалят сильнее, чем шедевр BBC
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше