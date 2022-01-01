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Приключенческие фильмы онлайн

Хотите отправиться на поиски пиратских сокровищ, попасть в непроходимые джунгли или поучаствовать в гонках на выживание, но боитесь неизведанного? Смотрите приключенческие фильмы онлайн на Киноафише — и мы гарантируем, что ни один волосок не упадет с вашей головы. Зато вы получите потрясающие впечатления и отличное настроение на целый день.

Стоит напомнить, что фильмы-приключения — это не только бесконечный водоворот опасностей и неожиданных препятствий, с которыми сталкивается главный герой. Юмор и романтика — неотъемлемые составляющие таких картин, ведь даже самому отважному персонажу не прожить без шуток и любовного интереса. Согласитесь, что у любого приключения должна быть благородная цель, например, спасти принцессу из лап дракона или отобрать деньги у богатых, чтобы отдать бедным. Такие ленты учат нас тоже быть добрыми и сострадательными к ближним.

В современном кинематографе существует огромное количество приключенческих фильмов на любой вкус. Сюжет одних разворачивается в далеком прошлом или даже фантастическом мире, другие наглядно показывают, что в нашей обычной жизни тоже есть место интересным авантюрам.

Самое приятное при просмотре фильмов-приключений то, что зритель настолько плотно погружается в сюжет, что начинает отожествлять себя с главным героем. Только представьте, вы храбрый, сильный, остроумный и с легкостью выходите из любых передряг. Пусть это происходит только в вашем воображении, но помните, что мысли материальны, — вам самим под силу стать таким же, как протагонист.

Неудивительно, что поклонники этого популярного жанра отличаются веселым характером, быстро заводят друзей и молниеносно принимают правильные решения. Им есть с кого брать пример!

Лучшие приключенческие фильмы подарят вам позитив и незабываемые эмоции. Следите за новинками и смотрите фильмы-приключения на Киноафише онлайн бесплатно и без регистрации.

Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
анимация, приключения 2022, Россия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Финник
Финник
анимация, приключения, комедия 2022, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пламенное сердце
Пламенное сердце
приключения, анимация, комедия 2022, Франция / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Кролецып и Хомяк Тьмы
Кролецып и Хомяк Тьмы
семейный, анимация, приключения 2022, Бельгия / Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Лулу и Бриггс
Лулу и Бриггс
комедия, приключения 2022, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Падение Луны
Падение Луны
боевик, приключения, фантастика 2022, США / Канада / Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Мальчик-дельфин
Мальчик-дельфин
анимация, приключения, фэнтези, комедия 2022, Россия / Турция
5.0
Смотреть за 1 рубль
Лука
Лука
анимация, приключения, фэнтези 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Главный герой
Главный герой
фантастика, боевик, комедия, приключения 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Красавица и дракон
Красавица и дракон
приключения, анимация, драма 2021, Япония
8.0
Смотреть за 1 рубль
Не время умирать
Не время умирать
боевик, криминал, триллер, приключения 2021, США / Великобритания
8.0
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Энканто
Энканто
приключения, анимация, комедия 2021, США / Колумбия
8.0
Смотреть за 1 рубль
Круиз по джунглям
Круиз по джунглям
приключения 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Спирит Непокорный
Спирит Непокорный
анимация, вестерн, приключения, семейный 2021, США
8.0
Смотреть за 1 рубль
Кощей. Начало
Кощей. Начало
анимация, приключения, семейный 2021, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Мой волк
Мой волк
приключения, семейный 2021, Франция
7.0
Смотреть за 1 рубль
Щенячий патруль в кино
Щенячий патруль в кино
анимация, приключения 2021, США / Канада
7.0
Смотреть за 1 рубль
Чёрная Вдова
Чёрная Вдова
фантастика, боевик, приключения 2021, США
7.0
Смотреть за 1 рубль
Отчаянные мстители
Отчаянные мстители
приключения, фэнтези, военный 2021, Италия / Бельгия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Месть земли
Месть земли
приключения, боевик 2021, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Стражи Терракоты
Стражи Терракоты
приключения, анимация, фэнтези 2021, Китай
7.0
Смотреть за 1 рубль
Хунны
Хунны
боевик, приключения, исторический 2021, Россия
7.0
Смотреть за 1 рубль
Пчелка Майя: Медовый движ
Пчелка Майя: Медовый движ
приключения, анимация 2021, Германия / Австралия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Рок Дог 2
Рок Дог 2
приключения, анимация, комедия 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Лови волну. Стихия с характером
Лови волну. Стихия с характером
боевик, приключения, комедия 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Дореми: В поисках волшебства
Дореми: В поисках волшебства
боевик, приключения, анимация 2021, Япония
6.0
Смотреть за 1 рубль
Три богатыря и Конь на троне
Три богатыря и Конь на троне
анимация, детский, приключения, семейный 2021, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Восточный ветер. Великий Ураган
Восточный ветер. Великий Ураган
приключения, семейный 2021, Германия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Парящий тигр
Парящий тигр
семейный, приключения 2021, США
6.0
Смотреть за 1 рубль
Ассасин. Битва миров
Ассасин. Битва миров
боевик, приключения, криминал 2021, Китай
6.0
Смотреть за 1 рубль
Вокруг света за 80 дней
Вокруг света за 80 дней
анимация, приключения 2021, Франция / Бельгия
6.0
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Корпорация Ad Libitum
Корпорация Ad Libitum
приключения, триллер 2021, Россия
6.0
Смотреть за 1 рубль
Камелот: Возвращение короля
Камелот: Возвращение короля
приключения, комедия, фэнтези 2021, Франция / Бельгия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Край света
Край света
приключения, драма 2021, Великобритания / Китай / Малайзия
5.0
Смотреть за 1 рубль
Пороховой коктейль
Пороховой коктейль
боевик, триллер, приключения 2021, США / Франция
5.0
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Крутые яйца 2
Крутые яйца 2
приключения, анимация, комедия 2021, Мексика
5.0
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