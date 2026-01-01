1918 год. Небольшой городок на Могилевщине охвачен революционными событиями. Беспризорник Степка Царев, запутавшийся в своих наблюдениях за городской жизнью, однажды встречает моряка-балтийца. Председатель ревкома Лозовик становится мальчишке настоящим другом и помогает ему найти свое место в драматических событиях тех лет.

