1918 год. Небольшой городок на Могилевщине охвачен революционными событиями. Беспризорник Степка Царев, запутавшийся в своих наблюдениях за городской жизнью, однажды встречает моряка-балтийца. Председатель ревкома Лозовик становится мальчишке настоящим другом и помогает ему найти свое место в драматических событиях тех лет.
СтранаСССР
Продолжительность1 час 11 минут
Год выпуска1982
Премьера в мире1 мая 1982
Дата выхода
1 мая 1982
Беларусь
ПроизводствоBelarusfilm
Другие названия
Parusa moyego detstva, Żagle mojego dzieciństwa, Паруса моего детства