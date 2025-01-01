Герой фильма Алексей Кошкин, несмотря на свою фамилию, всегда мечтал о собаке. И его желание исполнилось – отправившись служить на границу, Леша получил на воспитание щенка овчарки. Четвероногого «напарника» нужно было назвать на букву «А», поэтому, недолго думая, молодой пограничник дал ему кличку Алый. И началась для Кошкина и его питомца нелегкая, а подчас и опасная служба… Щенок вырос и стал умнейшей овчаркой, преданной своему хозяину и готовой защищать его до последнего. Фильм повествует о буднях и подвигах советских разведчиков.