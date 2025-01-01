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Постер фильма Пограничный пес Алый
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Киноафиша Фильмы Пограничный пес Алый

Пограничный пес Алый

Pogranichnyy pyos Alyy 18+
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О фильме

Герой фильма Алексей Кошкин, несмотря на свою фамилию, всегда мечтал о собаке. И его желание исполнилось – отправившись служить на границу, Леша получил на воспитание щенка овчарки. Четвероногого «напарника» нужно было назвать на букву «А», поэтому, недолго думая, молодой пограничник дал ему кличку Алый. И началась для Кошкина и его питомца нелегкая, а подчас и опасная служба… Щенок вырос и стал умнейшей овчаркой, преданной своему хозяину и готовой защищать его до последнего. Фильм повествует о буднях и подвигах советских разведчиков.

  • В основу сюжета лег рассказ «Алый» советского писателя Юрия Коваля.
  • Съемки картины проходили в настоящей пограничной части. Основной локаций стали части Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа.
  • В кадре можно увидеть настоящих военнослужащих – как пограничников и сотрудников школы служебного собаководства, так и авиаторов.  
  • Роль Алого сыграл пес по кличке Брут, неоднократно становившийся победителем соревнований служебных собак. 
  • В книге Юрия Коваля фамилия повара – Галоша. Создатели фильма изменили фамилию героя, назвав его Барабулька. 
  • Владимир Дубровский, исполнивший роль Леши Кошкина, был дебютантом – незадолго до начала съемок актер окончил Ярославский театральный институт.

Новобранец Алексей Кошкин, пришедший служить на границу, получил в напарники… щенка. Назвал пса Алый, и началась для них настоящая военная служба, во время которой Алый спас жизнь своего хозяина…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 11 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 4 мая 1979
Дата выхода
4 мая 1979 СССР
11 июня 1979 США
Другие названия
Pogranichnyy pyos Alyy, Border Dog Alyi, Grenzhund Ali, Пограничный пес Алый, Пограничный пёс Алый
Режиссер
Юлий Файт
В ролях
Владимир Дубровский
Виктор Косых
Василий Куприянов
Владимир Герасимов
Владимир Герасимов
Нартай Бегалин
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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Пограничный пес Алый

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