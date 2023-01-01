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Люди Икс: Тёмный Феникс
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Dark Phoenix
Люди Икс: Тёмный Феникс
2019 / США
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6.4
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99
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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