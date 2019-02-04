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2019-й – важный год не только для Marvel Cinematic Universe, в которой со «Мстителями: Финал» закончился не только фаза, но и целая эпоха. Серьёзные изменения ждут и франшизу «Люди Икс». Если ранее два этих мира были как бы сами по себе, то теперь мегалодон Диснея поглотил и Marvel, работающих с MCU, и Fox, в свое время отхвативших права на «Людей Икс». Под одним юридическим адресом куда проще будет сшивать новую, ещё более масштабную киновселенную, но…