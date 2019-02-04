2019-й – важный год не только для Marvel Cinematic Universe, в которой со «Мстителями: Финал» закончился не только фаза, но и целая эпоха. Серьёзные изменения ждут и франшизу «Люди Икс». Если ранее два этих мира были как бы сами по себе, то теперь мегалодон Диснея поглотил и Marvel, работающих с MCU, и Fox, в свое время отхвативших права на «Людей Икс». Под одним юридическим адресом куда проще будет сшивать новую, ещё более масштабную киновселенную, но…
Эпитафия курильщику
Именно этот анекдот напомнило недавнее интервью с Мэттью Воном насчёт былых планов «Фокс» на Людей Икс.
«Когда я закончил сценарий „Дней минувшего будущего“, я посмотрел на него и подумал: „Было бы действительно прикольно взять на роль молодого Росомахи Тома Харди или кого-то другого, а потом свести все вместе в конце“, — говорит Вон. — В Fox почитали „Дни минувшего будущего“, и такие: „О, это слишком хорошо! Мы должны это сделать прямо сейчас!“ И я сказал: „Ну а дальше вы что будете делать? Поверьте, дальше идти будет некуда“. Они потом сделали „Апокалипсис“… Если поменять местами, то было бы лучше. У Голливуда просто нет ощущения ритма. Продюсеры несутся на скорости в 100 миль в час, уставившись в зеркало заднего вида, и не понимают, почему разбиваются».
Время подтвердило правоту Вона, но его предупреждению в «Фокс» так и не вняли. Чтобы уже не спасти, а достойно завершить франшизу после того «Апокалипсиса», что устроил ей выдохшийся Сингер, требовался режиссёр, сравнимый с Сингером времён первых двух фильмов, или хотя бы крепкий профессионал с новыми идеями. Но дилетант Кинберг, как и предупреждал Вон, понятия не имел, куда идти.
Вместо описания фильма можно было бы посоветовать вспомнить «Последнюю битву» – у Кинберга ожидаемо получились те же яйца, только сбоку. И не первой свежести: в «Последней битве», при всех её недостатках, и режиссёр был профессионалом, и каст сильнее, и лучше подобран, и возможностей для игры у него было больше. Ремейк – а «Феникс» именно таковым и вышел ¬– позаимствовал у оригинала только ошибки, повторив их на редкость точно.
Нет, формально у Кинберга были идеи и содержания фильма – как «кульминации 20 лет повествования», и формы – новизны и мрачности в духе «Тёмного рыцаря» и «Логана» – да, самомнения ему не занимать. На этот раз, в отличие от неуклюжей лжи насчёт «Гамбита» – о чуть ли не выстраивающихся в очередь режиссёрах, – он верил в то, что говорил, но выполнить задуманное, разумеется, не сумел.
Никакой кульминации франшизы не получилось, итоги не подведены, большая часть сюжетных линий так и осталась незавершённой. Перед нами обычный проходной балаган со сверхсильными клоунами, сюжет которого несётся, круша всё на своём пути, как сошедший с рельсов локомотив. К истории Феникса криво прилеплено очередное бодание Чарлза и Эрика с давно набившим оскомину «Эрик, НЕТ!!!», завершающееся самым скверным фансервисом: всё, на что способен Кинберг – это ублажить девчачьи фантазии. Так же неуместно было и не менее надоевшее – и притянутое за уши – противостояние людей и мутантов, без которого за всю франшизу обошлись только в слабеньком «Бессмертном». И надо ли говорить, что злодей – точнее, злодейка, даёшь больше сильных и независимых – пополнил печальный список своих плохо прописанных коллег? Что на события предыдущих фильмов в который раз забили – ведь это уже недобрая традиция? Что новые герои, известные только комикс-гикам, были просто для мебели? А старые герои за десятилетний – да, опять! – промежуток времени не изменились, а изменения других остались без объяснений?
Всей мрачности в фильме было – то, что уже показали в трейлере и о чём официально объявил Кинберг. При нынешней истерической спойлерофобии это может показаться странным, но только на первый взгляд. Учитывая количество хейтеров персонажа, это был неплохой способ завлечь зрителей в кинотеатры.
А вместо обещанного нового взгляда на характеры героев уже традиционно получилась ломка оных об колено. Больше всех досталось Профессору: если Сингер упорно видел Ксавьера святым великомучеником, Кинберг с «Последней битвы» так же упорно пытается добавить ему неоднозначности. Идея, конечно, хорошая, но в исполнении Кинберга Профессор Икс получился трусливым хвастуном, который для того, чтобы попасть на обложку журнала, отправляет учеников на опасную миссию на недоработанном самолёте, а когда последствия дают себя знать, превращается в белку-истеричку, визжащую «Мы все умрём» и «Что же делать». МакЭвой, ещё не отошедший от «Стекла», играет в той же манере, вдобавок сохраняет тот же облик, что делает его похожим на мелкого бандита, а физическая форма, мягко говоря, не соответствует человеку, десятилетия прикованному к инвалидному креслу.
Хэнк, верный холоп Ксавьера на протяжении двух предыдущих фильмов, решил против барина взбунтоваться. Причём, пока самодурство барина угрожало другим, МакКой не возражал, но как только оно коснулось его лично, он и учеников бросил, и против бывших товарищей выступил. Динамика Питера была только пространственная: он больше не сидит в подвале у матери. Дряхлый подросток стал ещё унылее, чем в «Апокалипсисе», тем более что и знаменитую пробежку под музыку у него отобрали ради претензий на мрачность. Разобраться с его семейной тайной Кинберг тоже не смог, так что и здесь зрителей ждёт разочарование.
На этом динамика персонажей заканчивается. Эрик всё так же, трусливо поджав хвост, прячется в очередном захолустье, построенном из конструктора лего, с кучкой маргиналов – так Кинберг представляет себе Дженошу. Чтобы как следует показать мутантское государство, потребовался бы целый фильм, но такого в распоряжении больше нет, без Эрика нельзя, а что с ним делать, не знали уже в «Днях минувшего будущего». Поэтому недо-Дженоша появляется на несколько минут, не имея никакого значения для сюжета, пока Эрика в очередной раз не накрывает жаждой очередной мести.
Рейвен всё та же Сойка-пересмешница, из которой усердно пытаются вылепить совесть команды: теперь она читает мораль Ксавьеру и, конечно же, по сценарию оказывается кругом права. Молодняк такой же никакой, что и в «Апокалипсисе», только растерявший последние крохи обаяния. А главная героиня… Чтобы изобразить борьбу с внутренними демонами, нужна была талантливая актриса и умелый режиссёр. За их отсутствием трагедия о кризисе суперсилы скатывается в плохую мелодраму, а местами отдаёт плохой комедией.
Актёры тоже не в состоянии хоть как-то скомпенсировать деградацию персонажей. Молодой каст безрезультатно тужится и пыжится, рыжая Честейн, перекрашенная в блондинку, делает загадочное лицо, блондинка Тёрнер, перекрашенная в рыжую, пытается сделать лицом… впрочем, неважно, что: то немногое, что получается, заслоняют шаблонные CGI. Холт и Лоуренс просто присутствуют в кадре, а МакЭвой с Фассбендером усердно пытаются скрыть, как их тошнит и от всей этой вакханалии непрофессионализма, и от разлагающейся франшизы вообще. Это им почти удаётся, но вот сил на игру уже почти не остаётся. МакЭвой откровенно лодырничает, даже в драматических сценах, Фассбендер местами безобразно переигрывает, видимо, готовясь к дешёвым мелодрамам после грядущего краха карьеры.
Рама картины полностью соответствует полотну. Нарисованные на коленке допотопные спецэффекты представляют собой бессмысленное мельтешение, а экшн-сцены выглядят так, будто снимали не супергеройский фильм, а пародию на него. Художники по костюмам поленились изучить эпоху, одев героев в современную одежду, а может, решили, что нынешняя мода, тусклая и неряшливая, более подходит претендующей на мрачность атмосфере фильма. В качестве боевых костюмов взяли самый неудачный комиксный вариант с неуклюжей рисовкой: такое мог бы изобразить и дошколёнок. Фактура костюмов подозрительно напоминает мешковину, покрой примитивен, особенно по сравнению с тщательно продуманными, при всей кажущейся простоте, костюмами из первой трилогии, «Первого класса» и «Дней минувшего будущего». Бездумно скопированные комиксные костюмы, промелькнувшие в финале «Апокалипсиса», чтобы тут же быть забытыми, по крайней мере, отражали индивидуальность персонажей, на которую здесь не хватило воображения. Даже Грозе не выдали плащ, без которого летающие супергерои выглядят мелкими букашками – именно так и получилось. Акварельно-мультяшный грим Рейвен окончательно утратил хотя бы подобие качества, а так же меняющийся от фильма к фильму грим Зверя на этот раз был заимствован, кажется, из фильма «Человек-слон»: столько его было налеплено на голове Холта. Cаундтрек так же невыразителен, как весь фильм: преодолеть царивший на съёмочной площадке бардак не сумел и талантливейший Ханс Циммер. Каждый кадр буквально пропитан ленью и безразличием: франшиза кончается, студию продали, значит, нечего и стараться. А может, людям просто было стыдно работать с таким материалом.
По окончании фильма на ум приходит ещё один анекдот, о бледнолицем, дважды наступившем на одни и те же грабли, но, глядя, как бывший флагман комикс-муви скатывается в третьесортный сериал, смеяться совсем не хочется.
P.S. Сцены после титров нет.
1.Почему убили Мистик? Она же есть в других частях...
2. И как Джин потом оказалась в озере, если не ошибаюсь?
в начале еще немного интересно, а потом не понятно к чему сюжет идёт. никаких пояснений: что, куда и к чему - или 2 часть этого шедевра будет, или нужно фанатом Марвела(или кто это продюссирует) быть и всё знать ;((
спецэффекты да, имеются, как всегда ;))
не могу сказать, что великолепно сыграла Санса, но молодец, интересно будет посмотреть еще её работы!
3 балла из 10ти!
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