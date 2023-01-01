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Люди Икс: Тёмный Феникс Люди Икс: Тёмный Феникс
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Тёмный Феникс Люди Икс: Тёмный Феникс, 2019: актеры и роли
Dark Phoenix Люди Икс: Тёмный Феникс 2019 / США
6.4 Оцените
98 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Люди Икс: Тёмный Феникс, 2019: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Кинберг Саймон Кинберг Simon Kinberg
В ролях
Софи Тернер Софи Тернер Sophie Turner Джессика Честейн Джессика Честейн Jessica Chastain Тай Шеридан Тай Шеридан Tye Sheridan Коди Смит-МакФи Коди Смит-МакФи Kodi Smit-McPhee Майкл Фассбендер Майкл Фассбендер Michael Fassbender Джеймс МакЭвой Джеймс МакЭвой James McAvoy Николас Холт Николас Холт Nicholas Hoult Александра Шипп Александра Шипп Alexandra Shipp Дженнифер Лоуренс Дженнифер Лоуренс Jennifer Lawrence Саммер Фонтана Саммер Фонтана Summer Fontana Оливия Манн Оливия Манн Olivia Munn Дэниэл Кадмор Дэниэл Кадмор Daniel Cudmore Ламар Джонсон Ламар Джонсон Lamar Johnson Эван Питерс Эван Питерс Evan Peters
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