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Люди Икс: Тёмный Феникс
Люди Икс: Тёмный Феникс, 2019: актеры и роли
Dark Phoenix
Люди Икс: Тёмный Феникс
2019 / США
Трейлер
6.4
Оцените
98
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Люди Икс: Тёмный Феникс, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Саймон Кинберг
Simon Kinberg
В ролях
Софи Тернер
Sophie Turner
Джессика Честейн
Jessica Chastain
Тай Шеридан
Tye Sheridan
Коди Смит-МакФи
Kodi Smit-McPhee
Майкл Фассбендер
Michael Fassbender
Джеймс МакЭвой
James McAvoy
Николас Холт
Nicholas Hoult
Александра Шипп
Alexandra Shipp
Дженнифер Лоуренс
Jennifer Lawrence
Саммер Фонтана
Summer Fontana
Оливия Манн
Olivia Munn
Дэниэл Кадмор
Daniel Cudmore
Ламар Джонсон
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