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Люди Икс: Тёмный Феникс Люди Икс: Тёмный Феникс
Киноафиша Фильмы Люди Икс: Тёмный Феникс Награды и номинации фильма Люди Икс: Тёмный Феникс
Dark Phoenix Люди Икс: Тёмный Феникс 2019 / США
6.1 Оцените
99 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Награды и номинации фильма Люди Икс: Тёмный Феникс

Вся информация о фильме
Золотая малина 2020 Золотая малина 2020
Худшая женская роль второго плана
Номинант
Худший приквел, сиквел, ремейк или плагиат
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Неудержимые 4
Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Я богиня
Я богиня
2023, Россия, комедия
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
Чужая
Чужая
2023, Россия, приключения, драма
Искусство по понятиям
Искусство по понятиям
2023, США, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Звук свободы
Звук свободы
2023, США, боевик, биография, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Монстр и маги синих морей
Монстр и маги синих морей
2022, Китай, приключения, анимация, комедия
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