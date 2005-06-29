Фантастическая четверка, 2005

Экспериментальный космический полет прошел неудачно, и в результате облучения с командой произошли некоторые изменения... Изобретатель и лидер команды Рид Ричардс получает способность растягивать свое тело как угодно, и решает назвать себя "Мистер Фантастик". Его подружка Сью Шторм теперь может становиться невидимой и генерировать силовые поля, поэтому отныне она зовется "Женщиной-невидимкой". Младший брат Сью Джонни Шторм получает возможность контролировать огонь, он может даже объять пламенем все свое тело, становясь "Человеком-факелом". Пилот Бен Гримм превращается в суперсильного каменного человека и берет себе имя "Нечто". Вместе они используют свои уникальные возможности, чтобы расстроить коварные планы Доктора Дум.