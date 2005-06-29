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Фантастическая четверка Фантастическая четверка
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Fantastic Four

Фантастическая четверка, 2005

2005 / США
6.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Команда астронавтов, исследующих излучение, попадает в космическую бурю, не успев включить защитные экраны. Героям удается выжить, но по возвращении на Землю каждый из них обнаруживает у себя необычные способности – от нечеловеческой силы до управления огнем.

  • Большинство реплик Джонни Шторма в диалогах были импровизацией Криса Эванса.
  • Пробы на Роль Сьюзен Шторм (Джессика Альба) проходили Джулия Стайлз, Кейт Босуорт и Рэйчел Макадамс.
  • Джонни Сторма мог сыграть Пол Уокер.
  • Сыгравший роль Бена Гримма Майкл Чиклис был единственным участником актерской четверки, хорошо знакомым с историей комиксов. В детстве Чиклис был поклонником персонажа Существо и перед съемками настоял на том, чтобы носить настоящий костюм, а не рассчитывать на компьютерную графику. Каждый раз на облачение в костюм Чиклису приходилось тратить три часа. Всего актеру приходилось носить на себе около 30 кг латекса.
  • Одну из сцен с разговором Рида Ричардса и Сью Шторм снимали сразу в двух странах – Джессика Альба находилась в США, а Йоан Гриффит в Канаде, и снимались актеры по отдельности.
  • Для роли Существа Майклу Чиклису приходилось носить накладные зубы. Чтобы отработать дикцию перед съемками, актер надевал протезы и читал сказки своим детям.

Экспериментальный космический полет прошел неудачно, и в результате облучения с командой произошли некоторые изменения... Изобретатель и лидер команды Рид Ричардс получает способность растягивать свое тело как угодно, и решает назвать себя "Мистер Фантастик". Его подружка Сью Шторм теперь может становиться невидимой и генерировать силовые поля, поэтому отныне она зовется "Женщиной-невидимкой". Младший брат Сью Джонни Шторм получает возможность контролировать огонь, он может даже объять пламенем все свое тело, становясь "Человеком-факелом". Пилот Бен Гримм превращается в суперсильного каменного человека и берет себе имя "Нечто". Вместе они используют свои уникальные возможности, чтобы расстроить коварные планы Доктора Дум.

6.4 Оцените
20 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 3 минуты
Год выпуска 2005
Премьера в России 14 июля 2005
Премьера в мире 29 июня 2005
Возраст 12+
Режиссер
Тим Стори
Тим Стори
В ролях
Йоан Гриффит
Йоан Гриффит
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Джессика Альба
Джессика Альба
Крис Эванс
Крис Эванс
Джулиан МакМэхон
Джулиан МакМэхон
Все актеры и съемочная группа
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Фантастическая четверка
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
МММ 2 апреля 2015, 12:51
Да ладно вам. Мне понравилось, прикольный такой веселый фильм (я про четверку), совершенно не жалко посмотреть было хорошие спецэффекты, сказка про… Читать дальше…
Пушистик 2 апреля 2015, 12:51
Фильм просто никакой! В духе Голливуда, смотреть было скучно, нового ничего, только вот девушке моей очень понравилось оно и понятно, все эти сопли… Читать дальше…
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