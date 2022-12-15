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Киноафиша Рейтинг фильмов Топ 1000 лучших фильмов Фантастика 2019

Рейтинг фильмов в жанре фантастика 2019 года

Король Лев
1 Король Лев
фантастика, семейный 2019, США
8.5
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Мстители: Финал
2 Мстители: Финал
боевик, фантастика 2019, США
8.5
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Человек-паук: Вдали от дома
3 Человек-паук: Вдали от дома
фантастика, боевик 2019, США
8.4
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Камуфляж и шпионаж
4 Камуфляж и шпионаж
анимация, фантастика, семейный 2019, США
8.3
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Кома
5 Кома
фантастика, боевик, приключения 2019, Россия
7.8
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Шазам!
6 Шазам!
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
7.7
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Гемини
7 Гемини
боевик, драма, фантастика 2019, США
7.3
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Годзилла 2: Король монстров
8 Годзилла 2: Король монстров
фантастика, боевик, приключения 2019, США
7.2
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Терминатор: Темные судьбы
9 Терминатор: Темные судьбы
фантастика, боевик 2019, США
7.0
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Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
10 Звёздные Войны: Скайуокер. Восход
фантастика, боевик 2019, США
6.9
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Люди в черном: Интернэшнл
11 Люди в черном: Интернэшнл
фантастика, приключения 2019, США
6.8
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Люди Икс: Тёмный Феникс
12 Люди Икс: Тёмный Феникс
фантастика, боевик, приключения 2019, США
6.4
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Комната желаний
13 Комната желаний
фантастика 2019, Франция / Люксембург / Бельгия
6.4
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Хеллбой
14 Хеллбой
фантастика, фэнтези, боевик 2019, США
6.4
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Робо
15 Робо
фантастика, семейный 2019, Россия
6.1
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Аванпост
16 Аванпост
фантастика, триллер 2019, Россия
5.9
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9.0
Король Лев
9.0
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