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Poster of The Year of the Dog
6.8
Kinoafisha Films The Year of the Dog
6.8

The Year of the Dog

, 1994
God sobaki
Russia / Drama, Romantic / 18+
Poster of The Year of the Dog
6.8

Cast

Inna Churikova
Inna Churikova
Vera Morozova
Igor Sklyar
Igor Sklyar
Sergey Kozhin
Aleksandr Feklistov
Aleksandr Feklistov
Lobanov
Era Ziganshina
Era Ziganshina
Raisa
Mikhail Dorofeev
Nikolay Ivanovich
Sergey Bobrov
Sergey Bobrov
Kuzya
Gennadiy Menshikov
Nikolay
Valentina Pavlovna Kovel
Sergey's grandma
Robert Vaab
Maksim
Diana Shishlyaeva
Sergey's sister
Director Semyon Aranovich
Writer Vadim Mikhaylov, Semyon Aranovich, Zoya Kudrya, Albina Shulgina
Composer Oleg Karavaychuk
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 2 hours 13 minutes
Production year 1994
Online premiere 1 July 2009
World premiere 1 February 1994
Release date
1 February 1994 Russia 12+
26 January 2003 Czechia
26 January 2003 Kazakhstan
26 January 2003 Ukraine
Production Golos, Kinodokument, Lenfilm Studio
Also known as
God sobaki, A kutya évében, Das Jahr des Hundes, Koera aasta, Rok psa, The Year of a Dog, The Year of the Dog, Год собаки

Film rating

6.8
Rate 14 votes
6.9 IMDb
Place in the rating
Best Russian Films 
Updated 11 March 2026
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