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Poster of Three Colors: White
7.6
Three Colors: White - Trailer
Kinoafisha Films Three Colors: White
7.6

Three Colors: White

, 1994
Trois couleurs: Blanc
France, Poland, Switzerland / Drama / 18+
Trailers
Poster of Three Colors: White
7.6
Three Colors: White - Trailer
Three Colors: White  Trailer

Synopsis

After his wife divorces him, a Polish immigrant plots to get even with her.

Cast

Zbigniew Zamachowski
Zbigniew Zamachowski
Karol Karol
Julie Delpy
Julie Delpy
Dominique
Janusz Gajos
Mikolaj
Jerzy Stuhr
Jurek
Grzegorz Warchoł
L'elégant
Aleksander Bardini
Le notaire
Cezary Harasimowicz
L'inspecteur
Jerzy Nowak
La vieux payson
Jerzy Trela
Jerzy Trela
Monsieur Bronek
Cezary Pazura
Cezary Pazura
Le propriétaire du bureau de change
Director Krzysztof Kieslowski
Writer Agnieszka Holland, Edward Żebrowski, Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz
Composer Zbigniew Preisner
Cast and Crew

Film details

Country France / Poland / Switzerland
Runtime 1 hour 31 minutes
Production year 1994
Online premiere 15 November 2021
World premiere 26 January 1994
Release date
4 August 1994 Australia
26 January 1994 Belgium 18
13 May 1994 Brazil
21 October 1994 Finland
6 October 2021 France
23 March 1994 Germany
10 June 1994 Great Britain
10 June 1994 Ireland 15
17 February 1994 Italy
10 March 1994 Netherlands
5 December 2015 Portugal M/12
26 January 1994 South Korea 18
11 March 1994 Spain
25 March 1994 Sweden
10 June 1994 USA
MPAA R
Worldwide Gross $1,276,036
Production MK2 Productions, France 3 Cinéma, CAB Productions
Also known as
Trois couleurs : Blanc, Three Colors: White, Three Colours: White, Tres colores: Blanco, Trois couleurs: Blanc, Blanc, A Igualdade é Branca, Ba Sắc Màu: Trắng, Blanco, Den vita filmen, Drei Farben - Weiß, Három szín: fehér, Hvid, Hvit, Kolm värvi 2: Valge, Kolme väriä - valkoinen, Kolme väriä: Valkoinen, Torikorôru: Shiro no Ai, Tre colori - Film bianco, Tre färger - vitt, Tre färger: Den vita, Trei culori: Alb, Tres colores. Blanco, Tres colors: Blanc, Três Cores: Branco, Tri barve: Bela, Tři barvy: Bílá, Tri boje: Bijelo, Tri farby: Biela, Trīs krāsas: baltā, Trys spalvos: balta, Trzy kolory: Biały, Üç Renk: Beyaz, Τρία χρώματα: Η λευκή ταινία, Три боје: Бело, Три кольори: Білий, Три цвета: Белый, Три цвята: Бяло, トリコロール　白の愛, 白色情迷, 蓝白红三部曲之白, 藍白紅三部曲之白, Trois Couleurs 2, 세가지 색: 화이트

Film rating

7.6
Rate 11 votes
7.6 IMDb
Updated 26 August 2024

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Three Colors: White - Trailer
Three Colors: White Trailer
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