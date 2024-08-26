ProductionMK2 Productions, France 3 Cinéma, CAB Productions
Also known as
Trois couleurs : Blanc, Three Colors: White, Three Colours: White, Tres colores: Blanco, Trois couleurs: Blanc, Blanc, A Igualdade é Branca, Ba Sắc Màu: Trắng, Blanco, Den vita filmen, Drei Farben - Weiß, Három szín: fehér, Hvid, Hvit, Kolm värvi 2: Valge, Kolme väriä - valkoinen, Kolme väriä: Valkoinen, Torikorôru: Shiro no Ai, Tre colori - Film bianco, Tre färger - vitt, Tre färger: Den vita, Trei culori: Alb, Tres colores. Blanco, Tres colors: Blanc, Três Cores: Branco, Tri barve: Bela, Tři barvy: Bílá, Tri boje: Bijelo, Tri farby: Biela, Trīs krāsas: baltā, Trys spalvos: balta, Trzy kolory: Biały, Üç Renk: Beyaz, Τρία χρώματα: Η λευκή ταινία, Три боје: Бело, Три кольори: Білий, Три цвета: Белый, Три цвята: Бяло, トリコロール 白の愛, 白色情迷, 蓝白红三部曲之白, 藍白紅三部曲之白, Trois Couleurs 2, 세가지 색: 화이트