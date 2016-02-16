Menu
Poster of Dances with Wolves
7.8 IMDb Rating: 8
Kinoafisha Films Dances with Wolves

Dances with Wolves

Dances With Wolves 18+
Synopsis

Lt. John Dunbar, exiled to a remote western Civil War outpost, befriends wolves and Indians, making him an intolerable aberration in the military.
Country USA
Runtime 3 hours 0 minute
Production year 1990
World premiere 30 March 1990
Release date
19 October 1990 Russia 16+
29 November 1990 Argentina
13 February 1992 Australia
22 February 1991 Austria
20 February 1991 Belgium
15 March 1991 Brazil
9 November 1990 Canada
6 June 1991 Czechia
6 June 1991 Czechoslovakia
6 May 1994 Denmark
15 February 1991 Finland
20 February 1991 France
21 February 1991 Germany
8 February 1991 Great Britain
21 February 1991 Greece
21 March 1991 Hong Kong
26 April 1991 Hungary
30 March 1990 Ireland
22 March 1991 Israel
14 December 1990 Italy
18 May 1991 Japan
19 October 1990 Kazakhstan
20 December 1991 Netherlands
10 April 1991 Norway
21 March 1991 Peru
25 June 1991 Philippines
20 April 1991 Poland
8 March 1991 Portugal
14 January 2021 South Korea
8 March 1991 Spain
15 February 1991 Sweden
6 March 1991 Switzerland
22 March 1991 Turkey
21 November 1990 USA
19 October 1990 Ukraine
MPAA PG-13
Budget $22,000,000
Worldwide Gross $424,208,848
Production Tig Productions, Majestic Films International, Allied Filmmakers
Also known as
Dances with Wolves, Danza con lobos, Tanec s vlky, Der mit dem Wolf tanzt, Plesovi sa Vukovima, Tanec s vlkmi, Tanssii susien kanssa, Танцующий с волками, Alraghs ma'a alze'ab, Bailando con lobos, Balla coi lupi, Ballant amb llops, Bo'rilar bilan raqs, Canavarlarla rəqs, Cel care dansează cu lupii, Dança com Lobos, Danças com Lobos, Dansar med vargar, Dansar med vargarna, Danse avec les loups, Danser med ulve, Danser med ulver, Farkasokkal táncoló, Horevontas me tous lykous, Il danse avec les loups, Khiêu Vũ Với Bầy Sói, Kurtlarla Dans, Ples s vukovima, Ples sa vukovima, Plese z volkovi, Raghsandeh ba gorgha, Roked Im Ze'evim, Šokis su vilkais, Tańczący z wilkami, Tantsib koos huntidega, Χορεύοντας με τους λύκους, Плес са вуковима, Танцуващият с вълци, Той, що танцює з вовками, ダンス・ウィズ・ウルブズ, 与狼共舞, 與狼共舞
Director
Kevin Costner
Kevin Costner
Cast
Kevin Costner
Kevin Costner
Mary McDonnell
Mary McDonnell
Graham Greene
Graham Greene
Tantoo Cardinal
Tantoo Cardinal
Jimmy Herman
Cast and Crew
Film rating

7.8
Rate 11 votes
8 IMDb
Film Reviews
fanbunga 16 February 2016, 02:23
Интересно, что индейцы зауважали белого только когда увидели, что его уважает волк.
Потрясающая сцена охоты на бизонов, вау...
При внешней… Read more…
soundtrack Dances with Wolves
