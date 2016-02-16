Country USA

Runtime 3 hours 0 minute

Production year 1990

World premiere 30 March 1990

MPAA PG-13

Budget $22,000,000

Worldwide Gross $424,208,848

Production Tig Productions, Majestic Films International, Allied Filmmakers

Also known as

Dances with Wolves, Danza con lobos, Tanec s vlky, Der mit dem Wolf tanzt, Plesovi sa Vukovima, Tanec s vlkmi, Tanssii susien kanssa, Танцующий с волками, Alraghs ma'a alze'ab, Bailando con lobos, Balla coi lupi, Ballant amb llops, Bo'rilar bilan raqs, Canavarlarla rəqs, Cel care dansează cu lupii, Dança com Lobos, Danças com Lobos, Dansar med vargar, Dansar med vargarna, Danse avec les loups, Danser med ulve, Danser med ulver, Farkasokkal táncoló, Horevontas me tous lykous, Il danse avec les loups, Khiêu Vũ Với Bầy Sói, Kurtlarla Dans, Ples s vukovima, Ples sa vukovima, Plese z volkovi, Raghsandeh ba gorgha, Roked Im Ze'evim, Šokis su vilkais, Tańczący z wilkami, Tantsib koos huntidega, Χορεύοντας με τους λύκους, Плес са вуковима, Танцуващият с вълци, Той, що танцює з вовками, ダンス・ウィズ・ウルブズ, 与狼共舞, 與狼共舞