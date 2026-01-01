Menu
Amantes / Lovers 18+
Country Spain
Runtime 1 hour 43 minutes
Production year 1991
World premiere 23 February 1991
Release date
7 September 1991 Canada
23 February 1991 Germany
21 August 1992 Great Britain
23 February 1991 Romania 18
12 April 1991 Spain
7 December 1991 USA
MPAA R
Worldwide Gross $1,407,309
Production CEA Studios, Pedro Costa Producciones Cinematográficas, Televisión Española (TVE)
Also known as
Amantes, Lovers: A True Story, Amantes - Amanti, Amantes - Die Liebenden, Amanții, Amants, Âşıklar, Kochankowie, Ljubavnici, Milenci, Os Amantes, Szeretők, Εραστές, Любовники, Любовници, アマンテス 愛人
Director
Vicente Aranda
Cast
Victoria Abril
Maribel Verdú
Jorge Sanz
Film rating

6.9
Rate 12 votes
6.9 IMDb
