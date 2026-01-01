Lovers
Amantes / Lovers
18+
Country
Spain
Runtime
1 hour 43 minutes
Production year
1991
World premiere
23 February 1991
Release date
|7 September 1991
|Canada
|
|
|23 February 1991
|Germany
|
|
|21 August 1992
|Great Britain
|
|
|23 February 1991
|Romania
|
|18
|12 April 1991
|Spain
|
|
|7 December 1991
|USA
|
|
MPAA
R
Worldwide Gross
$1,407,309
Production
CEA Studios, Pedro Costa Producciones Cinematográficas, Televisión Española (TVE)
Also known as
Amantes, Lovers: A True Story, Amantes - Amanti, Amantes - Die Liebenden, Amanții, Amants, Âşıklar, Kochankowie, Ljubavnici, Milenci, Os Amantes, Szeretők, Εραστές, Любовники, Любовници, アマンテス 愛人