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Poster of The Silence of the Lambs
8.6
The Silence of the Lambs - Trailer with voice-over
Kinoafisha Films The Silence of the Lambs
8.6

The Silence of the Lambs

, 1991
The Silence of the Lambs
USA / Thriller, Crime / 18+
Trailers
Poster of The Silence of the Lambs
8.6
The Silence of the Lambs - Trailer with voice-over
The Silence of the Lambs  Trailer with voice-over

Synopsis

A young F.B.I. cadet must confide in an incarcerated and manipulative killer to receive his help on catching another serial killer who skins his victims.

Cast

Jodie Foster
Jodie Foster
Clarice Starling
Anthony Hopkins
Anthony Hopkins
Dr. Hannibal Lecter
Scott Glenn
Scott Glenn
Jack Crawford
Brooke Smith
Brooke Smith
Catherine Martin
Anthony Heald
Dr. Frederick Chilton
Diane Baker
Diane Baker
Senator Ruth Martin
Charles Napier
Lt. Boyle
Roger Corman
Kasi Lemmons
Ardelia Mapp
Ted Levine
Ted Levine
Jame Gumb
Tracey Walter
Lamar
Director Jonathan Demme
Writer Thomas Harris, Ted Tally
Composer Howard Shore
Cast and Crew

Film details

Country USA
Runtime 1 hour 58 minutes
Production year 1991
Online premiere 28 November 2018
World premiere 30 January 1991
Release date
16 September 2021 Russia 18+
6 June 1991 Argentina
9 May 1991 Australia
12 April 1991 Austria
17 May 1991 Brazil
14 February 1991 Canada
8 July 2015 Chile
24 October 1991 Czechia
24 October 1991 Czechoslovakia
19 April 1991 Denmark
2 February 2022 Estonia K-14
29 March 1991 Finland
10 April 1991 France
11 April 1991 Germany
3 November 2017 Great Britain
22 March 1991 Greece
10 May 1991 Hong Kong
27 March 1992 Hungary
2 December 2024 Iceland 16 year age limit
11 October 1991 India
14 June 1991 Ireland
26 April 1991 Israel
5 March 1991 Italy
14 June 1991 Japan
30 January 1991 Kazakhstan
16 March 2025 Latvia N16
31 October 2019 Lithuania N-16
12 April 1991 Netherlands
14 March 1991 Norway
4 April 1991 Peru
16 June 1991 Philippines
10 January 1992 Poland
6 September 1991 Portugal
7 June 1991 Serbia
8 August 2021 Singapore
15 June 1991 South Korea
4 September 1991 Spain
22 March 1991 Sweden
17 April 1991 Switzerland
10 July 2020 Taiwan
10 October 1991 Turkey
24 May 2012 UAE
14 February 1991 USA
30 January 1991 Ukraine
1 October 1991 Uruguay
MPAA R
Budget $19,000,000
Worldwide Gross $273,138,318
Production Strong Heart/Demme Production, Orion Pictures
Also known as
The Silence of the Lambs, El silencio de los inocentes, Молчание ягнят, 沉默的羔羊, Das Schweigen der Lämmer, Le silence des agneaux, Mlčanie jahniat, Mlčení jehňátek, När lammen tystnar, O Silêncio dos Inocentes, A bárányok hallgatnak, Ammahit Mai Ngiap, Avinėlių tylėjimas, De schreeuw van het lam, El silenci dels anyells, El silencio de los corderos, Hitsujitachi no Chinmoku, I siopi ton amnon, Il silenzio degli innocenti, Jēru klusēšana, Kad jaganjci utihnu, Ko jagenjčki obmolknejo, Kravta dumili, Kuzuların Sessizliği, Milczenie owiec, Nattsvermeren, Ondskabens øjne, Qo'zichoqlar sukunati, Quzuların sükutu, Silence of the Lambs, Sokout-e barreha, Somt alhemlan, Sự Im Lặng Của Bầy Cừu, Tăcerea mieilor, Uhrilampaat, Voonakeste vaikimine, Þögn Lambanna, Η σιωπή των αμνών, Кад јагањци утихну, Қозылар үнсіздігі, Маўчанне ягнят, Мовчання ягнят, Мълчанието на агнетата, 양들의 침묵, 羊たちの沈黙, سکوت بره ها, 한니발 1, Lammens tystnad, Quzuların Səssizliyi

Film rating

8.6
Rate 51 votes
8.6 IMDb
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In overall ranking  38 In the Thriller genre  10 In the Crime genre  3 In films of USA  25 In films of 1991  2

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The Silence of the Lambs - Trailer with voice-over
The Silence of the Lambs Trailer with voice-over
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