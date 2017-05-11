Постарели и потолстели: как сегодня выглядят звезды культового сериала «Спасатели Малибу»

За 17 лет с момента завершения «Спасателей Малибу» его звезды изменились – и, к сожалению, большинство, в силу времени и возраста, совсем не в лучшую сторону.