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Кармен Электра
Кармен Электра
Carmen Electra
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Кармен Электра
Carmen Electra
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Дата рождения
20 апреля 1972
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актриса
Биография Кармен Электра
Родилась 20 апреля 1972 года. Штат Огайо, США.
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Фильмография Кармен Электра
Идеальный стриптиз
драма
2014, США
4.0
Ой, вэй! Мой сын гей!!
комедия
2009, США
4.0
Нереальный блокбастер
комедия
2008, США
4.0
Знакомство со Спартанцами
комедия
2008, США
4.0
Миллион на Рождество
семейный, комедия
2007, США / Канада
5.0
Я хочу конфетку
комедия
2007, Великобритания
6.0
Правда и ничего кроме...
комедия
2007, США / ЮАР / Италия
5.0
Блондинка в шоколаде
комедия
2006, США
5.0
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Кармен Электра появится в ремейке «Спасателей Малибу»
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