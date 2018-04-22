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Верн Тройер
Верн Тройер
Verne Troyer
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Верн Тройер
Verne Troyer
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Дата рождения
1 января 1969
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Козерог
Дата смерти
21 апреля 2018
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Верна Тройера
Родился 1 января 1969 года. Стерджис, Мичиган, США.
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Фильмография Верна Тройера
Воображариум доктора Парнаса
приключения, мистика, фэнтези
2009, Франция / Канада
7.0
Секс-Гуру
комедия
2008, США
3.0
Остин Пауэрс: Голдмембер
боевик, мюзикл, приключения, комедия
2002, США
6.0
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Скончался актер из «Гарри Поттера» и «Остина Пауэрса»
Верн Тройер – американский актер, каскадер и стенд-ап комик, скончался сегодня на 50-м году жизни. Официальная причина смерти пока не называется. Но ранее актер уже поступал в больницу из-за
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22 апреля 2018 11:36
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