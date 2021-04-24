Содержание:

Ева Мендес – Фильмы

- Ева Мендес - «Двойной форсаж»

- Ева Мендес - «Прошлой ночью в Нью-Йорке»

Ева Мендес – Личная жизнь

Ева Мендес родилась 5 марта 1974 года в Майами в семье иммигрантов кубинского происхождения. Мать работала костюмером в Китайском театре Манна, а отец был торговцем мясными продуктами. Родители быстро разошлись, и будущая актриса вместе с матерью переехала в Лос-Анжелес. Однако, о карьере в кино девушка тогда не помышляла – она ходила в католическую школу и собиралась стать монахиней. Но все же Мендес отправилась получать высшее образование в Университете штата Калифорния в Нортридже, поступив на дизайнерский факультет, и планировала стать дизайнером интерьеров. Однако отучившись два года, она бросила учебу и сосредоточилась на карьере актрисы. Первыми ее успехами стали съемки в клипах Уилла Смита к песне Miami и рок-группы Aerosmith к песне Hole In My Soul.

Ева Мендес – Фильмы

Мендес дебютировала в 1998 году в ролях второго плана в подростковом ужастике «Дети кукурузы 5: Поля страха» и в комедии «Ночь в Роксбери». В том же году актриса участвовала в эпизодах популярных сериалов «Скорая помощь» и «Смертельная битва: Завоевание». Копилку небольших ролей пополнило участие в картинах «Сквозные ранения», «Городские легенды 2» и «Мой братец Бэйб». Внезапным успехом актрисы стала роль в криминальном триллере «Тренировочный день», которая была не самой примечательной, но определила амплуа актрисы – сильная героиня криминального боевика.

Вслед за этой лентой началась череда соответствующих персонажей в картинах «Двойной форсаж», триллер «Вне времени», фантастический боевик «Призрачный гонщик», криминальный триллер «Хозяева ночи», триллер «Чистильщик», криминальная драма «Плохой лейтенант», комедийный боевик «Копы в глубоком запасе», боевик-фэнтези «Мститель» и криминальная драма «Однажды в Мексике». Но Мендес также раскрылась как романтическая героиня в легких сентиментальных комедиях «Застрял в тебе» и «Правила съема: Метод Хитча», трагикомедии «Женщины», мелодраме «Прошлой ночью в Нью- Йорке» и драме «Корпорация «Святые моторы». Актриса преимущественно снимается в ролях второго плана. Так, в 2012 году Мендес участвовала в криминальной драме «Место под соснами». В 2014 году вышел триллер Райана Гослинга «Затерянная река» о матери-одиночке, сын которой нашел путь в секретный подводный город Лост Ривер.

Ева Мендес - «Двойной форсаж»

Криминальный боевик Джона Синглтона 2003 года о бывшем полицейском Брайне О’Конноре (Пол Уокер), ставшем гонщиком. Он разъезжает по улицам Майами и попадается полицейским, но его отпускают взамен на сотрудничество: он должен внедриться и разоблачить наркоторговца Картера Верона. О’Коннор берёт себе в помощники Романа Пирса (Тайриз Гибсон), вместе с которым знакомится со связным ФБР Моникой Фуэнтес (Ева Мендес). Они добираются до особняка Верона и получают задание найти на штраф- стоянке красную Ferrari и забрать оттуда пакет.

Ева Мендес - «Прошлой ночью в Нью-Йорке»

Мелодрама Мэсси Таджедин 2010 года о молодой супружеской паре, преданность которой подвергается испытанию. На вечеринке журналистка Джоанна (Кира Найтли) замечает, чтоее муж Майкл (Сэм Уортингтон) неравнодушен к своей коллеге Лоре (Ева Мендес). На следующий день Майкл уезжает вместе с этой привлекательной сотрудницей в командировку, а Джоанна случайно сталкивается на улице со своим бывшим возлюбленным Алексом (Гийом Кане) - французским драматургом. Он приглашает девушку на ужин, и она соглашается. Таким образом, оба супругов одновременно переживают искушение.

Ева Мендес – Личная жизнь

С сентября 2011 года Мендес состоит в отношениях с актёром Райаном Гослингом. У них есть две дочери: Эсмеральда Амада и Амада Ли.