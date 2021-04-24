Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Ева Мендес

Ева Мендес

Eva Mendes
Ева Мендес
Ева Мендес Eva Mendes
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
5 марта 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса, Режиссер
Личные связи
Райан Гослинг
Райан Гослинг
вместе с 2011 г, в браке с 2016 г
Биография Евы Мендес

Содержание:
Ева Мендес – Фильмы
  - Ева Мендес - «Двойной форсаж»
  - Ева Мендес - «Прошлой ночью в Нью-Йорке»
Ева Мендес – Личная жизнь

Ева Мендес родилась 5 марта 1974 года в Майами в семье иммигрантов кубинского происхождения. Мать работала костюмером в Китайском театре Манна, а отец был торговцем мясными продуктами. Родители быстро разошлись, и будущая актриса вместе с матерью переехала в Лос-Анжелес. Однако, о карьере в кино девушка тогда не помышляла – она ходила в католическую школу и собиралась стать монахиней. Но все же Мендес отправилась получать высшее образование в Университете штата Калифорния в Нортридже, поступив на дизайнерский факультет, и планировала стать дизайнером интерьеров. Однако отучившись два года, она бросила учебу и сосредоточилась на карьере актрисы. Первыми ее успехами стали съемки в клипах Уилла Смита к песне Miami и рок-группы Aerosmith к песне Hole In My Soul.

Ева Мендес – Фильмы

Мендес дебютировала в 1998 году в ролях второго плана в подростковом ужастике «Дети кукурузы 5: Поля страха» и в комедии «Ночь в Роксбери». В том же году актриса участвовала в эпизодах популярных сериалов «Скорая помощь» и «Смертельная битва: Завоевание». Копилку небольших ролей пополнило участие в картинах «Сквозные ранения», «Городские легенды 2» и «Мой братец Бэйб». Внезапным успехом актрисы стала роль в криминальном триллере «Тренировочный день», которая была не самой примечательной, но определила амплуа актрисы – сильная героиня криминального боевика.

Вслед за этой лентой началась череда соответствующих персонажей в картинах «Двойной форсаж», триллер «Вне времени», фантастический боевик «Призрачный гонщик», криминальный триллер «Хозяева ночи», триллер «Чистильщик», криминальная драма «Плохой лейтенант», комедийный боевик «Копы в глубоком запасе», боевик-фэнтези «Мститель» и криминальная драма «Однажды в Мексике». Но Мендес также раскрылась как романтическая героиня в легких сентиментальных комедиях «Застрял в тебе» и «Правила съема: Метод Хитча», трагикомедии «Женщины», мелодраме «Прошлой ночью в Нью- Йорке» и драме «Корпорация «Святые моторы». Актриса преимущественно снимается в ролях второго плана. Так, в 2012 году Мендес участвовала в криминальной драме «Место под соснами». В 2014 году вышел триллер Райана Гослинга «Затерянная река» о матери-одиночке, сын которой нашел путь в секретный подводный город Лост Ривер.

Ева Мендес - «Двойной форсаж»

Криминальный боевик Джона Синглтона 2003 года о бывшем полицейском Брайне О’Конноре (Пол Уокер), ставшем гонщиком. Он разъезжает по улицам Майами и попадается полицейским, но его отпускают взамен на сотрудничество: он должен внедриться и разоблачить наркоторговца Картера Верона. О’Коннор берёт себе в помощники Романа Пирса (Тайриз Гибсон), вместе с которым знакомится со связным ФБР Моникой Фуэнтес (Ева Мендес). Они добираются до особняка Верона и получают задание найти на штраф- стоянке красную Ferrari и забрать оттуда пакет.

Ева Мендес - «Прошлой ночью в Нью-Йорке»

Мелодрама Мэсси Таджедин 2010 года о молодой супружеской паре, преданность которой подвергается испытанию. На вечеринке журналистка Джоанна (Кира Найтли) замечает, чтоее муж Майкл (Сэм Уортингтон) неравнодушен к своей коллеге Лоре (Ева Мендес). На следующий день Майкл уезжает вместе с этой привлекательной сотрудницей в командировку, а Джоанна случайно сталкивается на улице со своим бывшим возлюбленным Алексом (Гийом Кане) - французским драматургом. Он приглашает девушку на ужин, и она соглашается. Таким образом, оба супругов одновременно переживают искушение.

Ева Мендес – Личная жизнь

С сентября 2011 года Мендес состоит в отношениях с актёром Райаном Гослингом. У них есть две дочери: Эсмеральда Амада и Амада Ли.

 

Интересные факты о Еве Мендес

Хотя распространенным вариантом произношения имени актрисы является «Ива», правильный вариант по-английски звучит «Айва».

В декабре 2007 компания по защите прав животных «Люди за этичное обращение с животными» выпустила рекламный постер с обнаженной Евой Мендес и слоганом «Мех? Лучше я буду ходить голой».

Мендес также является профессиональной моделью и лицом компании «Ревлон».

Фильмография Евы Мендес
Как поймать монстра
Как поймать монстра
фэнтези, триллер 2014, США
7.0
Очистить историю
Очистить историю
комедия 2013, США
0.0
Трудный возраст
Трудный возраст
драма, комедия 2012, США
6.0
Корпорация
Корпорация "Святые моторы"
драма 2012, Франция
8.0
Место под соснами
Место под соснами
драма, криминал 2012, США
7.0
Копы в глубоком запасе
Копы в глубоком запасе
комедия, боевик 2010, США
7.0
Прошлой ночью в Нью-Йорке
Прошлой ночью в Нью-Йорке
драма, мелодрама 2010, США
7.0
Плохой лейтенант
Плохой лейтенант
драма 2009, США
7.0
Все фильмы
Фотографии Евы Мендес Все фотографии
Ева Мендес с Райаном Гослингом и дочерью Ева Мендес Ева Мендес Ева Мендес
Все фотографии
Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Дома лучше: 5 звезд, которые отказались от успешной карьеры ради семьи Вспомним тех, кто когда-то блистал в Голливуде, но променял красную дорожку на домашний уют.
Написать
24 апреля 2021 13:00
Ева Мендес мечтает сыграть злодейку в фильмах Disney Замужество и двое детей существенно сузили репертуар актрисы.
Написать
26 февраля 2020 14:26
Вин Дизель работает над «женским» спин-оффом «Форсажа» В беседе с MTV International актер раскрыл текущий статус фильма, который вдохнет новую жизнь во вселенную Fast & Furious.
Написать
4 февраля 2020 18:21
Все новости
Статьи о персоне
47-летняя Ева Мендес показала креативный макияж, который ей сделали дети: «С головы до ног» Звезда воспитывает двух дочерей.
Написать
1 апреля 2021 11:07
Чудеса фотошопа: знаменитости до и после обработки в глянце От ожидаемых Анджелины Джоли и Шэрон Стоун до неожиданного принца Джорджа.
1 комментарий
18 января 2019 00:04
Все статьи
Связи
Райан Гослинг
Райан Гослинг Ryan Gosling
вместе с 2011 г, в браке с 2016 г
Все связи
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Приложение киноафиши