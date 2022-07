Марк Уолберг – американский актер, продюсер и музыкант, родился 5 июня 1971 в Дорчестере (Массачусетс, США). Отец актера, Дональд Эдвард Уолберг, работал водителем грузовика, а мать, Элма Илэйни, в одно время была банковским клерком, а позже медсестрой. У Марка довольно большая семья: он самый младший из девяти детей. Будущий актер ходил в бостонскую школу Copley Square High School, но бросил ее в возрасте 14 лет, поэтому у него нет документов об образовании. Он был очень проблемным ребенком и зачастую нарушал закон: его ловили на употреблении запрещенных препаратов, он торговал наркотиками, воровал и больше 20 раз попадал в полицейский участок. Однажды в состоянии наркотического опьянения он сильно избил двух вьетнамцев и получил срок 2 года, из которых отсидел 45 дней, выйдя из тюрьмы досрочно. Помимо этого, на счету Марка ограбление аптеки, злостное хулиганство и нападения с применением насилия.

Марк Уолберг - Музыкальная карьера

В 13 лет Уолберт вместе с братом Донни был частью музыкального коллектива «New Kids on the Block», однако Марку не хотелось исполнять поп-музыку, поэтому он создал свою хип-хоп группу «Marky Mark and the Funky Bunch», а брат помог им записать свой первый альбом «Music for the People». Одна из композиций пластинки, «Good Vibrations», в 1991 году заняла первое место американского «Billboard Hot 100», а сам диск стал «платиновым», после чего Уолберг начал сольную карьеру, став одним из первых белых рэперов.

Марк Уолберг - Модельная карьера

В 1992 году Марк совместно с Кейт Мосс появился в рекламе нижнего белья марки Calvin Klein. Эта фотосессия мгновенно набрала популярность, отчасти благодаря прекрасной физической форме Уолберга, которую он начал совершенствовать еще во время заключения (там он занимался бодибилдингом). Снимки, включая самые откровенные, часто мелькали в глянцевых журналах и на телевидении.

Марк Уолберг – Фильмы

На телеэкранах Марк Уолберг дебютировал в 1993 году в картине «Учитель на подмену». Внимание зрителей к себе он впервые привлек в своей следующей работе - комедии Пенни Маршалл «Человек эпохи Возрождения» (1994). В 1995 году актер сыграл в спортивно-криминальной драме «Дневник баскетболиста», экранизацией автобиографического романа Джима Кэррола, чем закрепил успех предыдущей работы. Затем последовали роли в триллере Джеймса Фоули «Страх» и драме «Путешественник».

Марк Уолберг - «Ночи в стиле буги»

Прорывным проектом в фильмографии Уолберга считается трижды номинированный на «Оскар» фильм Пола Томаса Андерсона «Ночи в стиле буги», где также снимались такие голливудские звезды, как Берт Рейнольдс, Джон К. Райли, Джулианна Мур, Хэзер Грэм, Дон Чидл и Филип Сеймур Хоффман. Марку досталась роль порно-звезды Эдди Адамса, который снимался под псевдонимом «Дирк Дигглер», а после выхода фильма критики стали отзываться о Уолберге как об актере, который умеет блестяще сочетать в своей игре комизм и драматизм.

После «Ночей в стиле буги» Марк Уолберг принял участие в съемках не менее успешных проектов. Он сыграл в фильмах «Три короля», «Идеальный шторм», «Ограбление по-итальянски» и «Кровь за кровь». Все эти картины собрали неплохую кассу и были тепло встречены критиками. В 2001 году Марк снялся в фантастическом триллере «Планета обезьян», ремейке фильма 1968 года, поставленном Тимом Бертоном. Хоть картина и была разгромлена киноэкспертами, она нашла много поклонников среди зрителей по всему миру.

Марк Уолберг - «Отступники»

Следующим ярким проектом для Марка стал криминальный триллер «Отступники» (2006), в котором также приняло участие много известных актеров, включая Леонардо ДиКаприо, Мэтта Деймона, Джека Николсона и Алека Болдуина. Этот фильм принес Уолбергу номинации на «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль второго плана. Также актера можно увидеть в таких лентах, как «Стрелок» (2007), киноверсия одноименной компьютерной игры «Макс Пэйн» (2008), «Явление» (2008), «Милые кости» (2009), «Безумное свидание» (2010) и «Копы в глубоком запасе» (2010). В том же году актер появился в драме «Боец», основанной на реальных событиях, где также снялся Кристиан Бэйл.

Марк Уолберг - «Третий лишний»

Многие зрители знают Марка Уолберга по комедии «Третий лишний (2012), где он исполнил одну из главных ролей и снимался вместе с Милой Кунис. Фильм имел оглушительный успех и при бюджете в 50 миллионов долларов собрал 549 миллионов. В 2015 году вышло продолжение «Третий лишний 2», который окупил себя в прокате, но был встречен гораздо прохладнее.

В 2013 году Марку досталась главная роль в криминальной драме «Город порока». В том же году он появился на экранах в черной комедии под названием «Кровью и потом: Анаболики», на пару с Дуэйном «Скалой» Джонсоном. В 2014 году Марк Уолберг вновь получил главную роль, в четвертой части серии фильмов «Трансформеры», в которой появляется новое поколение персонажей. В 2017 году Марк вернулся к своему персонажу в продолжении блокбастера под названием «Трансформеры. Последний рыцарь». Также актера можно увидеть в комедии «Здравствуй, папа, Новый год!» (2015), фильме-катастрофе «Глубоководный горизонт» (2016) и драме «День патриота» (2016).

Личная жизнь Марка Уолберга

С 1998 по 2001 годы Марк состоял в отношениях с актрисой Джорданой Брюстер. Также на его счету романы с Риз Уизерспун и Чайной Чоу, партнершами по съемочным площадкам. Летом 2009 Уолберг женился на модели Рии Дюрэм, с которой встречался 8 лет. К моменту свадьбы у пары уже было трое детей, в браке родился еще один ребенок.