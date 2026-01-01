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Майк Майерс 7 фотографий
Майк Майерс Mike Myers
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Майк Майерс

Mike Myers

Дата рождения
25 мая 1963
Возраст
63 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Скарборо, Канада
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Путешественник, Актер озвучки

Биография Майкла Майерса

Содержание:
Майкл Майерс — фильмы
  - Майкл Майерс — Остин Пауэрс
  - Майкл Майерс — Шрек
Майкл Майерс — Личная жизнь

Канадско-британский актер, комик, сценарист и продюсер Майкл Джон «Майк» Майерс родился 25 мая 1963 года в Скарборо, штат Онтарио, Канада, в семье ливерпульских англичан Эрика Майерса и Алисы Э. Хинд. Его отец во время Второй мировой служил в Королевских инженерах, расчищал минные поля и ремонтировал мосты, а мама пережила бомбежку Ливерпуля. В Канаду они переехали уже после войны. У Майкла есть старшие братья: Пол, который стал известным автором-исполнителем в стиле инди-рок и Питер — он много лет проработал в крупной торговой корпорации Sears Canada.
Родители внимательно следили за тем, чтобы каждый из детей был занят каким-то делом. Майерс сделал свои первые шаги к актерству, когда ему было восемь лет: он успел сняться в роликах «Пепси», шоколада «Кит Кат» и автомобилей «Датсун». Его мама сама когда-то мечтала стать актрисой и постоянно водила сына на кастинги и пробы. Учился он хорошо, очень интересовался историей и литературой. После окончания старшей школы Майк Майерс занимался комедийными перфомансами в Second City — группе которая базировалась в Чикаго и проводила турне по всему миру. Высшее образование будущий Остин Пауэрс получил в Энциклопедическом институте им. Сэра Джона А. Макдональда (Sir John A. Macdonald Collegiate Institute), а также окончил в 1982 году Коллегиальный институт им. Стивена Ликка (Stephen Leacock High School). Был у Майка и период, когда он жил в Великобритании — в 1985 году он вместе с единомышленниками основал комедийный ансамбль The Comedy Store Players. Спустя всего год актер вернулся в Канаду, и продолжил выступать вместе с Second City. С 1989 по 1995 год Майк участвовал в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», выходившем на телеканале NBC, где он изображал Уэйна Кэмпбелла.


Майкл Майерс — фильмы

В 1992 году Майк на пару с коллегой Даной Карви адаптировали серию известных тематических скетчей из этого шоу в полнометражный фильм — «Мир Уэйна», который был очень успешно принят в прокате и получил сиквел — «Мир Уэйна-2». В это же время выходит еще одна удачная кинолента с его участием — «Я женился на убийце с топором». За нее Майк Майерс получил гонорар в размере двух миллионов долларов.
В 1997 году происходит прорыв в карьере актера — на большие экраны выходит «Остин Пауэрс: Человек — загадка международного масштаба». Фильм был хорошо принят и в несколько раз окупился в прокате. А сам Майкл стал узнаваем и популярен. Спустя два года вышел «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». Между «Остинами» актер успел исполнить свою первую серьезную роль в ленте «Студия 54», где примерил на себя образ хозяина популярного нью-йоркского клуба Стива Рубелла. Картина получилась довольно успешной, а игре Майка критики поставили очень высокие оценки.
Еще одной знаменитой ролью Майка стала озвучка огра Шрека в одноименной анимации в 2001-м. В следующем году состоялась премьера третьей части «Остин Пауэрс: Голдмембер», где Майк Майерс вернулся к любимым ролям. Затем последовали мультипликационные сиквелы про зеленого огра: «Шрек-2» (2004), «Шрек Третий» (2007) и «Шрек навсегда» (2010). Была тогда же картина «Тонкая розовая линия», где Майк составил компанию Дженнифер Энистон и Дэвиду Швиммеру, небольшие роли в лентах «Тайна Аляски» и «Метеор Питера».
В 2009-м вышла лента Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», где с Майерсом сыграли Брэд Питт, Элай Рот, Майкл Фассбендер и Мелани Лорен. В этом же году Майк получил антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль в фильме «Секс-гуру», снятом при поддержке Джастина Тимберлейка и Джессики Альбы. После ряда короткометражных фильмах и эпизодических ролей, зрители могут увидеть Майерса в 2018 году в триллере «Конченая» с Марго Робби, Саймоном Пеггом и Мэттью Льюисом и биографической драме «Богемская рапсодия», посвященной знаменитому певцу и композитору Фредди Меркьюри, солисту группы «Queen».


Майк Майерс — Остин Пауэрс

Фильмы-пародии на шпионские триллеры 1960-х годов о Джеймсе Бонде, Гарри Палмере и эпоху как таковую. Всего вышло три ленты, все имели успех в прокате. В первом фильме «Остин Пауэрс: Человек — загадка международного масштаба» Майк сыграл две роли — агента Остина Пауэрса и Доктора Зло. Фильм хорошо приняли, и он собрал почти семьдесят миллионов долларов при изначальном бюджете в 17. Во второй картине «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» помимо главного антагониста и протагониста, Майерс исполнил роль героя по кличке Жирный ублюдок. Актеру пришлось носить по несколько часов в день накладное тело. «Остин Пауэрс: Голдмембер», где коллегой Майка по съемочной площадке стала певица Бейонсе, стал третьим фильмом серии. Лента, как и ее предшественницы, была популярна и собрала в прокате хорошую сумму. За эту работу Майерс получил рекордный в своей карьере гонорар в 25 миллионов долларов.


Майк Майерс — Шрек

Изначально создатели «Шрека» звали на эту роль Криса Фарли. Но актер скоропостижно скончался и тогда дублировать главного героя пригласили Майерса. Майк отлично изобразил «шотландский» акцент, который сделал его героя немного грубоватым и неотесанным, что здорово подходило под образ огра. Анимация рассказывает про жизнь большого зеленого великана вдали от людей, животных и сказочных персонажей. Во всех фильмах, а их вышло 4 больших анимации и одна короткометражка фильм к Рождеству, Шрека ждут сказочные приключения, любовь и новые друзья.



Майк Майерс — Личная жизнь

Первой женой актера в 1993 году стала актриса и сценарист Робин Рузан, с которой он начал встречаться в конце 80-х. Майкл неоднократно называл жену своей музой, но в 2005 они расстались и в 2008 официально развелись. Новой влюбленностью Майка стала владелица сети кафе Келли Тисдейл. После нескольких лет отношений они решили пожениться и свадьба состоялась в 2010 году. А в сентябре 2011 года у пары родился сын Спайк и дочь Сандэй Молли 11 апреля 2014 года, а еще одна девочка появилась на свет 2 ноября 2015 года, ее назвали — Паулина Кэтлин. В 2016 году Майк Майерс вместе с семьей перебрался жить из Канады в Нью-Йорк.

Популярные фильмы

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Фильмография Майкла Майерса

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Интересные факты о Майкле Майерсе

— Актер известен как большой любитель настольной ролевой игры Dungeon & Dragons. Он даже принимал участие в мировом чемпионате.

— Майерс — заядлый фанат хоккея (все три собаки Майкла названы в честь его любимых хоккеистов)

— В 2014-м снялся в рекламе, высмеивающей объявившую о банкротстве торговую компанию Sears Canada, вместе со своим братом Питером, отдавшим этой корпорации 36 лет своей трудовой деятельности и уволенным с руководящего поста в 2017-м.

— В 2015 году изображение Майка появилось на почтовом штампе Canada Post.

— Актер считает, что между ролями нужно делать промежуток в три года.

Фотографии Майкла Майерса

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