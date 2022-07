Содержание:

Майкл Майерс — фильмы

- Майкл Майерс — Остин Пауэрс

- Майкл Майерс — Шрек

Майкл Майерс — Личная жизнь



Канадско-британский актер, комик, сценарист и продюсер Майкл Джон «Майк» Майерс родился 25 мая 1963 года в Скарборо, штат Онтарио, Канада, в семье ливерпульских англичан Эрика Майерса и Алисы Э. Хинд. Его отец во время Второй мировой служил в Королевских инженерах, расчищал минные поля и ремонтировал мосты, а мама пережила бомбежку Ливерпуля. В Канаду они переехали уже после войны. У Майкла есть старшие братья: Пол, который стал известным автором-исполнителем в стиле инди-рок и Питер — он много лет проработал в крупной торговой корпорации Sears Canada.

Родители внимательно следили за тем, чтобы каждый из детей был занят каким-то делом. Майерс сделал свои первые шаги к актерству, когда ему было восемь лет: он успел сняться в роликах «Пепси», шоколада «Кит Кат» и автомобилей «Датсун». Его мама сама когда-то мечтала стать актрисой и постоянно водила сына на кастинги и пробы. Учился он хорошо, очень интересовался историей и литературой. После окончания старшей школы Майк Майерс занимался комедийными перфомансами в Second City — группе которая базировалась в Чикаго и проводила турне по всему миру. Высшее образование будущий Остин Пауэрс получил в Энциклопедическом институте им. Сэра Джона А. Макдональда (Sir John A. Macdonald Collegiate Institute), а также окончил в 1982 году Коллегиальный институт им. Стивена Ликка (Stephen Leacock High School). Был у Майка и период, когда он жил в Великобритании — в 1985 году он вместе с единомышленниками основал комедийный ансамбль The Comedy Store Players. Спустя всего год актер вернулся в Канаду, и продолжил выступать вместе с Second City. С 1989 по 1995 год Майк участвовал в шоу «Субботним вечером в прямом эфире», выходившем на телеканале NBC, где он изображал Уэйна Кэмпбелла.



В 1992 году Майк на пару с коллегой Даной Карви адаптировали серию известных тематических скетчей из этого шоу в полнометражный фильм — «Мир Уэйна», который был очень успешно принят в прокате и получил сиквел — «Мир Уэйна-2». В это же время выходит еще одна удачная кинолента с его участием — «Я женился на убийце с топором». За нее Майк Майерс получил гонорар в размере двух миллионов долларов.

В 1997 году происходит прорыв в карьере актера — на большие экраны выходит «Остин Пауэрс: Человек — загадка международного масштаба». Фильм был хорошо принят и в несколько раз окупился в прокате. А сам Майкл стал узнаваем и популярен. Спустя два года вышел «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил». Между «Остинами» актер успел исполнить свою первую серьезную роль в ленте «Студия 54», где примерил на себя образ хозяина популярного нью-йоркского клуба Стива Рубелла. Картина получилась довольно успешной, а игре Майка критики поставили очень высокие оценки.

Еще одной знаменитой ролью Майка стала озвучка огра Шрека в одноименной анимации в 2001-м. В следующем году состоялась премьера третьей части «Остин Пауэрс: Голдмембер», где Майк Майерс вернулся к любимым ролям. Затем последовали мультипликационные сиквелы про зеленого огра: «Шрек-2» (2004), «Шрек Третий» (2007) и «Шрек навсегда» (2010). Была тогда же картина «Тонкая розовая линия», где Майк составил компанию Дженнифер Энистон и Дэвиду Швиммеру, небольшие роли в лентах «Тайна Аляски» и «Метеор Питера».

В 2009-м вышла лента Квентина Тарантино «Бесславные ублюдки», где с Майерсом сыграли Брэд Питт, Элай Рот, Майкл Фассбендер и Мелани Лорен. В этом же году Майк получил антипремию «Золотая малина» за худшую мужскую роль в фильме «Секс-гуру», снятом при поддержке Джастина Тимберлейка и Джессики Альбы. После ряда короткометражных фильмах и эпизодических ролей, зрители могут увидеть Майерса в 2018 году в триллере «Конченая» с Марго Робби, Саймоном Пеггом и Мэттью Льюисом и биографической драме «Богемская рапсодия», посвященной знаменитому певцу и композитору Фредди Меркьюри, солисту группы «Queen».



Майк Майерс — Остин Пауэрс

Фильмы-пародии на шпионские триллеры 1960-х годов о Джеймсе Бонде, Гарри Палмере и эпоху как таковую. Всего вышло три ленты, все имели успех в прокате. В первом фильме «Остин Пауэрс: Человек — загадка международного масштаба» Майк сыграл две роли — агента Остина Пауэрса и Доктора Зло. Фильм хорошо приняли, и он собрал почти семьдесят миллионов долларов при изначальном бюджете в 17. Во второй картине «Остин Пауэрс: Шпион, который меня соблазнил» помимо главного антагониста и протагониста, Майерс исполнил роль героя по кличке Жирный ублюдок. Актеру пришлось носить по несколько часов в день накладное тело. «Остин Пауэрс: Голдмембер», где коллегой Майка по съемочной площадке стала певица Бейонсе, стал третьим фильмом серии. Лента, как и ее предшественницы, была популярна и собрала в прокате хорошую сумму. За эту работу Майерс получил рекордный в своей карьере гонорар в 25 миллионов долларов.



Майк Майерс — Шрек

Изначально создатели «Шрека» звали на эту роль Криса Фарли. Но актер скоропостижно скончался и тогда дублировать главного героя пригласили Майерса. Майк отлично изобразил «шотландский» акцент, который сделал его героя немного грубоватым и неотесанным, что здорово подходило под образ огра. Анимация рассказывает про жизнь большого зеленого великана вдали от людей, животных и сказочных персонажей. Во всех фильмах, а их вышло 4 больших анимации и одна короткометражка фильм к Рождеству, Шрека ждут сказочные приключения, любовь и новые друзья.





Майк Майерс — Личная жизнь

Первой женой актера в 1993 году стала актриса и сценарист Робин Рузан, с которой он начал встречаться в конце 80-х. Майкл неоднократно называл жену своей музой, но в 2005 они расстались и в 2008 официально развелись. Новой влюбленностью Майка стала владелица сети кафе Келли Тисдейл. После нескольких лет отношений они решили пожениться и свадьба состоялась в 2010 году. А в сентябре 2011 года у пары родился сын Спайк и дочь Сандэй Молли 11 апреля 2014 года, а еще одна девочка появилась на свет 2 ноября 2015 года, ее назвали — Паулина Кэтлин. В 2016 году Майк Майерс вместе с семьей перебрался жить из Канады в Нью-Йорк.