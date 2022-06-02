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Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Jada Pinkett Smith
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Джада Пинкетт Смит
Jada Pinkett Smith
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Дата рождения
18 сентября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Продюсер, Актриса, Сценарист
Личные связи
Уилл Смит
в браке с 1997 г
Биография Джада Пинкетт Смит
Родилась 18 сентября 1971 года. Балтимор, штат Мэриленд, США.
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Фильмография Джада Пинкетт Смит
Матрица: Воскрешение
фантастика, боевик
2021, США
5.0
Падение ангела
боевик, триллер
2019, США
7.0
Улетные девочки
комедия
2017, США
6.0
Очень плохие мамочки
комедия
2016, США
7.0
Супер Майк XXL
комедия
2015, США
5.0
Мадагаскар 3
анимация, семейный
2012, США
8.0
Человеческий контракт
драма
2008, США
6.0
Мадагаскар 2
сказка, семейный, анимация, комедия, приключения
2008, США
8.0
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Джада Пинкетт Смит высказалась о пощечине на «Оскаре»: Уилл Смит и Крис Рок должны «помириться»
Актриса прокомментировала инцидент в рамках нового выпуска ток-шоу Red Table Talk, посвященного алопеции.
Написать
2 июня 2022 13:30
В центре внимания: 6 самых обсуждаемых пар Голливуда сейчас
MGK и Меган Фокс, Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер и другие парочки, о которых говорит весь мир.
Написать
25 мая 2022 09:50
«Самый постыдный момент в истории «Оскара»: как международные СМИ отреагировали на пощечину Уилла Смита
Криса Рока никто не оправдывает, но реакция Смита большинству кажется непростительной.
Написать
29 марта 2022 11:11
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Уилл Смит раскрыл интимные подробности «открытого» брака с Джадой Пинкетт-Смит
Звезды решили не ограничивать друг друга в любовных связях.
Написать
28 сентября 2021 15:06
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Уилл Смит
Will Smith
в браке с 1997 г
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