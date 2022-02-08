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Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Kimberly Kardashian
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Ким Кардашьян
Kimberly Kardashian
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Дата рождения
21 октября 1980
Возраст
41 год
Знак зодиака
Весы
Карьера
Продюсер, Актриса
Биография Ким Кардашьян
Родилась 21 октября 1980 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Ким Кардашьян
8 подруг Оушена
криминал, комедия, боевик
2017, США
7.0
Образцовый самец №2
комедия
2016, США
5.0
Просто потрясающе
комедия
2016, США / Великобритания
5.0
Семейный консультант
драма
2013, США
5.0
Нереальный блокбастер
комедия
2008, США
4.0
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Hulu в эффектном тизере объявил дату премьеры нового реалити-сериала о семействе Кардашьян
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4 июня 2021 16:10
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6 ноября 2021 14:30
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