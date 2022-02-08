Канье Уэст после развода "заживо похоронил" Пита Дэвидсона

Американский рэпер и дизайнер Канье Уэст стал холостяком. На минувшей неделе он официально развелся с моделью и телезвездой Ким Кардашьян, и уже успел "оторваться" на ее новом бойфренде.