Что смотреть на выходных: «Форсаж 10», психологический триллер с Томом Холландом и хоррор «Бруклин 45»

9 июня, в Сети

Кому смотреть: фанатам франшизы.

На стримингах появился первый летний блокбастер из кинопроката и первый из трех фильмов, которые завершат франшизу о гонщике Доминике Торетто. В новой части Дом и его семья противостоят психопату по имени Данте. Он хочет отомстить герою за смерть отца, наркобарона Эрнана Рейерса, погибшего десять лет назад. В касте снова Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Стэйтем, Шарлиз Терон, Хелен Миррен. Главное приобретение франшизы, по словам критиков, — это Джейсон Момоа («Игра престолов»). Актеру удалось создать образ отвязного злодея. В остальном пресса встретила фильм смешанными отзывами, пройдясь по сценарию и отметив скатывание фильма в самопародийность, но традиционно похвалила экшен. Картину снял Луи Летерье («Иллюзия обмана»), сменивший Джастина Лина, изначально предполагавшегося в качестве режиссера. В домашнем прокате фильм показал себя не очень уверенно, зато добрал и окупился в международном.

Форсаж-10

9 июня, Apple TV+

Кому смотреть: тем, кто любит сюжеты про расщепление личности.

В 1979 году полиция Нью-Йорка арестовала молодого человека, студента одного из местных вузов Дэнни Салливана. Следователь Райя Гудвин начинает серию допросов, в ходе которых узнает, что у подозреваемого несколько личностей, которые он не может контролировать. В главной роли Том Холланд. После авантюрного боевика «Анчартед: на картах не значится» актер играет персонажа, история которого основана на известном случае Билли Миллигана. У последнего врачи насчитали целых 24 личности. Вряд ли создатель сериала Акива Голдсман, обладатель «Оскара» за сценарий к фильму «Игры разума», задумал, чтобы Холланд сыграл их все, но задача у актера явно стоит амбициозная.

Переполненная комната

8 июня, Peacock

Ава готовится стать матерью, но гораздо интереснее ей обсуждать не будущие хлопоты, а настоящие преступления. Питая страсть к тру-крайм-подкастам, она мечтает распутать какое-нибудь хитроумное дело, с которым не справилась или решила не заморачиваться полиция. Очень кстати случай ей предоставляется, и она вместе с мужем начинает собственное расследование. Повальное увлечение тру-крайм-контентом уже становилось опорной темой в симпатичном сериале «Убийства в одном здании». В новом шоу, которое носит одно название с отличным фильмом Романа Полански, Кейли Куоко после «Бортпроводницы» вновь играет девушку, которая влипает в неприятности. В партнерах у нее Крис Мессина («Air: Большой прыжок») и Том Бейтман («В ее глазах»). Создателем комедийного детектива выступил Крейг Розенберг («Пацаны», «Проповедник»).

Основано на реальных событиях

8 июня, Netflix

Кому смотреть: тем, кто с нетерпением ждал школьного выпускного вместе с героиней.

Подростковая комедия про американку индийского происхождения в старших классах завершается четвертым сезоном. В последних сериях предыдущего сезона Деви решила остаться в старой школе, чтобы проводить больше времени с мамой. Как обычно, в перерывах между занятиями она оказывается в любовных треугольниках. Помимо Бена, Пакстона и Деса, на горизонте появится смазливый Итан в исполнении Майкла Чимино (не путать с режиссером!). Ключевым событием конца сезона станет выпускной бал, для которого, разумеется, нужно еще выбрать себе пару. Создателями шоу по-прежнему выступают Минди Калинг («Сексуальная жизнь студенток») и Лэнг Фишер («Бруклин 9-9»).

Я никогда не... (4-й сезон)

9 июня, Shudder, AMC+

Кому смотреть: тем, кто любит инди-хорроры.

В конце декабря 1945 года пятеро школьных друзей, ветеранов Второй мировой войны, собираются в богатой гостиной особняка в Бруклине. Хозяин вечеринки предлагает провести спиритический сеанс. Из-за неосторожности участников в комнату прорываются призраки их прошлого. Оригинальный фильм скромного стриминга Shudder был впервые показан на фестивале SXSW в этом году и заслужил высокие оценки американской прессы. Режиссером выступил Тед Гейган («Мы еще здесь»). В картине снялись Энн Рэмси («Скандал»), Рон Е. Рэйнс («Последний урок») и другие.

Бруклин 45

7 июня, FXХ

Кому смотреть: фанатам сериала.

Один из самых продолжительных ситкомов на американском телевидении и не думает сворачиваться. За друзьями, владеющими ирландским пабом в Южной Филадельфии, зрители наблюдают вот уже шестнадцать сезонов. В последнем компания отправилась в путешествие по Ирландии, в предстоящем, который выходит после пандемийного перерыва, спустя два года, герои вновь дома, пытаются выжить в 2023 году. Как обычно, сценаристы шоу комментируют актуальную повестку. В новых сериях они коснулись таких горячих тем, как инфляция, отношения России и США, душевное здоровье, гендерное равенство, закон о владении оружием, и других. Традиционно в сериале стоит ждать новых камео. Известно, что в шоу появятся, например, Брайан Крэнстон и Аарон Пол из «Во все тяжкие».

В Филадельфии всегда солнечно (16-й сезон)

6 июня, в Сети

Кому смотреть: тем, кто с симпатией относится к творческим людям и Мишель Уильямс.

Лиззи нашла свое призвание в творчестве. Она скульптор и готовит к открытию новую выставку, которая требует от нее большой сосредоточенности и вдохновения. Но она не работает в изоляции от окружающего мира. Каждый новый день приносит новые забавные ситуации, чудачества ее друзей и маленькие драмы ее семьи. Новый фильм Келли Райхардт («Первая корова») был показан в основном конкурсе Каннского кинофестиваля в прошлом году. Главную роль сыграла Мишель Уильямс, любимая актриса режиссера, которая снялась по меньшей мере еще в трех ее полнометражных картинах. Несмотря на то что фильм не получил призов в Каннах, критика осталась в восторге от тонкого исследования героини и добродушного юмора постановщицы.

Появление

6 июня, в Сети

Кому смотреть: тем, кто любит триллеры и творчество Пола Шредера.

В центре сюжета Нарвел Рот, который профессионально занимается садоводством в старинном поместье. Однажды хозяйка этого поместья просит взять в подмастерья девушку, ее племянницу Майю, связавшуюся с дурной компанией и требующую, по ее мнению, присмотра. Нарвел сближается с девушкой и открывает ей тайну своего кровавого прошлого. В какой-то момент, чтобы спасти Майю, ему придется нарушить привычный жизненный уклад и вернуться к жестокости, которую он так старался искупить. Фильм снял режиссер, сценарист и киновед Пол Шредер, прославившийся как сценарист «Таксиста» Мартина Скорсезе. Главную роль в картине исполняет Джоэл Эдгертон («Оно приходит ночью»). Журналисты писали, что для австралийского актера роль у Шредера стала лучшей в карьере. Картина была показана на прошлогоднем Венецианском кинофестивале.